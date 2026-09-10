ليفربول يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقة 17، ثم تعادل دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 40 لصالح ليفربول.

ثم سجل ألكسيس ماك إليستر الهدف الثاني في الدقيقة 50.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوش كيركيز – فيرجيل فان دايك – جيريمي جاكيه – رونالد أراوخو

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ألكسيس ماك أليستر – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: برادلي باركولا – ألكسندر إيزاك – ريو نجوموها.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي - مارك بوبيل - كريستيان روميرو - دافيد هانكو.

خط الوسط: جيوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي - أليكس باينا.

خط الهجوم: كانج إن لي - خوليان ألفاريز.