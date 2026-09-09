بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,13%، ليستقر بذلك عند 18.836,75 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,08 % إلى 1.356,77 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,4% إلى 1.402,58 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,23 % إلى 1.813,9 نقطة.. وبلغت التداولات أزيد من 317,29 مليون درهم.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 1.108,34 مليار درهم.