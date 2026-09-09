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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

بورصه الدار البيضاء
بورصه الدار البيضاء
أ ش أ

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,13%، ليستقر بذلك عند 18.836,75 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,08 % إلى 1.356,77 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,4% إلى 1.402,58 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,23 % إلى 1.813,9 نقطة.. وبلغت التداولات أزيد من 317,29 مليون درهم.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 1.108,34 مليار درهم.

بورصة الدار البيضاء الرئيسي

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