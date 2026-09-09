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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطفل يوسف محمد رشاد يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة KENKEN

يوسف محمد رشاد
يوسف محمد رشاد

حصل الطفل يوسف محمد رشاد، على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة KENKEN Championship 2026 للرياضيات، والتي أقيمت بمجمع صالات حسن مصطفى الدولي بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة طلاب وموهوبين من مختلف المحافظات المصرية.

وجاء حصول يوسف على المركز الأول في البطولة الوطنية، بعد منافسات اختبرت قدرات المشاركين في الحساب والتفكير المنطقي، إلى جانب التركيز وسرعة التحليل والاستنتاج وحل المشكلات.

وتعود فكرة KENKEN إلى اليابان، حيث ابتكرها المعلم الياباني تيتسويا مياموتو عام 2004، وهي مسابقة تعتمد على الألغاز الرياضية والمنطقية وتنمية مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات. وتقوم ألغازها على استخدام العمليات الحسابية وفق قواعد محددة للوصول إلى الحل الصحيح، بما يجمع بين مهارات الرياضيات والتفكير المنطقي. كما تحظى KENKEN باعتراف المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الولايات المتحدة باعتبارها أداة تعليمية تساعد على تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات.

مسابقة KENKEN Championship KENKEN Championship 2026 تيتسويا مياموتو

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