قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم: إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا
حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا
"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس
الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر
وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا
رسالة أمريكية حادة للحوثيين: أخطأتم في حساباتكم
"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
حسام داغر يكشف مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم ودخول المستشفىl خاص
نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران
«الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
خالد يوسف

​مع اقتراب فصل الخريف، تترقب الأجواء المصرية تغييراً زمنياً جديداً يعيد ترتيب تفاصيل اليوم ويبشر ببدء انخفاض درجات الحرارة، حيث ينتظر الملايين موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي لتعديل عقارب الساعة، في خطوة رسمية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة. 

متى ينتهى التوقيت الصيفى فى مصر 2026؟

وفقًا لقانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023 المعمول به فى مصر، يبدأ التوقيت الصيفى فى الجمعة الأخير من شهر أبريل، وينتهى فى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناءً على ذلك، ينتهى التوقيت الصيفي فى مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

كم يتبقى على تطبيق التوقيت الشتوي وكيفية تغيير الساعة؟

اعتبارًا من 6 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 54 يومًا على انتهاء التوقيت الصيفى والعودة إلى التوقيت الشتوى فى مصر.

عند حلول موعد التوقيت الشتوى يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فإذا كانت الساعة تشير إلى 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً، يمنح ذلك المواطنين ساعة إضافية خلال الليل مقارنة بالتوقيت الصيفى.

موعد التوقيت الشتوى فى مصر 2026

انتهاء التوقيت الصيفى: الخميس 29 أكتوبر 2026.

بدء التوقيت الشتوى: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

طريقة تغيير الساعة: تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

لماذا يتم تأخير الساعة؟

وينظم القانون آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي بصورة سنوية، بحيث يبدأ التوقيت الصيفي من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويعني ذلك أن المواطنين يستمرون خلال الفترة الحالية في العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر، وفقًا للموعد المحدد قانونًا.

سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

يتم تغيير الساعة يوم الجمعة، باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، بما يساعد على تقليل تأثير تغيير التوقيت على حركة العمل والخدمات والمواعيد، ويمنح المواطنين فرصة للتكيف مع النظام الجديد قبل بدء أسبوع العمل.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

ـ "الوقت والتاريخ" أو Date & Time.

ـ تفعيل التحديث التلقائي وإعادة تشغيل الهاتف.

ـ أخيرًا الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone

ـ فتح إعدادات الهاتف.

ـ اختيار "عام".

ـ "التاريخ والوقت".

ـ التبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.

تأخير الساعة تطبيق التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تعديل عقارب الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ترشيحاتنا

ماجدة الرومي

ماجدة الرومي تشارك في تريند الثمانينات: لا حاجة للذكاء الاصطناعي

الفنانة إلهام وجدي

إلهام وجدي: الذكاء الاصطناعي يساعد على الإنجاز.. ولا يمكن الاستغناء عن المشاعر

محمد سليمان عبد المالك

مؤلف بنج كلي: المرأة أو طبيبة التخدير تجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل| خاص

بالصور

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد