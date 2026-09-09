متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

​مع اقتراب فصل الخريف، تترقب الأجواء المصرية تغييراً زمنياً جديداً يعيد ترتيب تفاصيل اليوم ويبشر ببدء انخفاض درجات الحرارة، حيث ينتظر الملايين موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي لتعديل عقارب الساعة، في خطوة رسمية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة.

متى ينتهى التوقيت الصيفى فى مصر 2026؟

وفقًا لقانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023 المعمول به فى مصر، يبدأ التوقيت الصيفى فى الجمعة الأخير من شهر أبريل، وينتهى فى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناءً على ذلك، ينتهى التوقيت الصيفي فى مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

كم يتبقى على تطبيق التوقيت الشتوي وكيفية تغيير الساعة؟

اعتبارًا من 6 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 54 يومًا على انتهاء التوقيت الصيفى والعودة إلى التوقيت الشتوى فى مصر.

عند حلول موعد التوقيت الشتوى يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فإذا كانت الساعة تشير إلى 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً، يمنح ذلك المواطنين ساعة إضافية خلال الليل مقارنة بالتوقيت الصيفى.

موعد التوقيت الشتوى فى مصر 2026

انتهاء التوقيت الصيفى: الخميس 29 أكتوبر 2026.

بدء التوقيت الشتوى: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

طريقة تغيير الساعة: تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

لماذا يتم تأخير الساعة؟

وينظم القانون آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي بصورة سنوية، بحيث يبدأ التوقيت الصيفي من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويعني ذلك أن المواطنين يستمرون خلال الفترة الحالية في العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر، وفقًا للموعد المحدد قانونًا.

سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

يتم تغيير الساعة يوم الجمعة، باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، بما يساعد على تقليل تأثير تغيير التوقيت على حركة العمل والخدمات والمواعيد، ويمنح المواطنين فرصة للتكيف مع النظام الجديد قبل بدء أسبوع العمل.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

ـ "الوقت والتاريخ" أو Date & Time.

ـ تفعيل التحديث التلقائي وإعادة تشغيل الهاتف.

ـ أخيرًا الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone

ـ فتح إعدادات الهاتف.

ـ اختيار "عام".

ـ "التاريخ والوقت".

ـ التبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.