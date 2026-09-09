بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، طريقة تعامل إدارة القلعة البيضاء مع الأزمات والملفات التي تخص فريق الكرة، مؤكدًا أن النادي لم يعد يحظى بالاهتمام الكافي، من وجهة نظره.

وقال بشير التابعي، خلال حواره مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E: «الزمالك ماحدش شايفه، والدليل لما اتعاقب بخصم 6 نقاط اتنفذت عليه العقوبة، أما الأهلي فتم تقليل العقوبة له».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «ولما الزمالك سافر بره مصر اتحبس 3 من لاعيبته وماخرجوش غير بعفو رئاسي».

وأشار التابعي إلى أن ما يحدث مع الزمالك في عدد من الملفات يثير حالة من الحزن والاستياء لديه، مطالبًا بضرورة أن يكون للنادي حضور أقوى في التعامل مع الأزمات والدفاع عن حقوقه.

وتأتي تصريحات بشير التابعي في ظل حالة من الجدل حول عدد من الملفات والأزمات التي شهدها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، والتي أثارت انتقادات واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء وعدد من نجوم النادي السابقين.

ويواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على إدارة ملفات فريق الكرة، في الوقت الذي تتطلع فيه الجماهير إلى استعادة النادي لاستقراره والمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة.