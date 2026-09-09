بشير التابعي يفتح النار على إدارة الزمالك: هيبة النادي راحت وفعلوا كل شيء يُسيئ له

فتح بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، النار على مجلس إدارة القلعة البيضاء، معربًا عن حزنه الشديد بسبب الطريقة التي يتم بها التعامل مع عدد من الملفات الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

وقال بشير التابعي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E: «هيبة الزمالك راحت مع الإدارة الحالية، وأنا حزين على الحال الذي وصل له نادي الزمالك».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «إدارة الزمالك الحالية فعلت كل شيء يسيء للنادي».

وتأتي تصريحات بشير التابعي في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مجلس إدارة الزمالك بسبب عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة، في الوقت الذي يطالب فيه قطاع من جماهير النادي بضرورة العمل على إعادة الاستقرار للفريق وتحسين الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

وسبق أن انتقد التابعي مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا أن المجلس يتحمل مسؤولية إيجاد حلول للأزمات التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى حالة الغضب الجماهيري من بعض سياسات الإدارة.