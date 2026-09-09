بعد أشهر من التنقل .. البابا تواضروس يعود بعظته الأسبوعية إلى القاهرة

يعود قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، لإلقاء عظته الأسبوعية من القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

العظة الأسبوعية

ويأتي عودة قداسة البابا لإلقاء العظة الأسبوعية من القاهرة، بعد فترة من إقامتها خلال أشهر الصيف بعدد من كنائس الإسكندرية، إلى جانب المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك في العظة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة، وسط حضور شعبي، وتُبث العظة عبر القنوات والمنصات الإعلامية التابعة للكنيسة.

وتأتي عودة العظة الأسبوعية إلى القاهرة بالتزامن مع بدء استئناف الأنشطة والخدمات الكنسية بصورة أكبر عقب فترة الصيف.

وتحظى العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني باهتمام واسع من أبناء الكنيسة، الذين يحرصون على متابعتها والاستماع إلى كلمته الروحية والتوجيهية.