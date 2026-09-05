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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«زيارة تاريخية».. استعدادات مكثفة لاستقبال البابا تواضروس في دير أبو حنس وملوي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

تستعد منطقة دير أبو حنس ومدينة ملوي بمحافظة المنيا لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأيام المقبلة، في زيارة مرتقبة تحمل طابعًا تاريخيًا وروحيًا، وسط حالة من الفرحة والترقب بين أبناء المنطقة.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة دير السيدة العذراء «دير البتول» وكوم ماريا، حيث يبارك قداسة البابا هذه الأرض المباركة، وسط استقبال شعبي وكنسي كبير، مع استعداد أبناء ملوي والمنطقة المحيطة للترحيب بقداسته والتعبير عن محبتهم وفرحتهم بالزيارة.

وسادت حالة من الحماس بين أبناء المنطقة مع اقتراب موعد الزيارة، حيث عبر أهالي ملوي ودير أبو حنس عن ترحيبهم بقداسة البابا تواضروس، مؤكدين أن الزيارة تمثل مناسبة روحية مهمة ينتظرونها بمحبة وفرح، وأنهم يستعدون لاستقبال البابا بما يليق بمكانته ومحبة أبناء الكنيسة له.

وتحمل زيارة دير أبو حنس أهمية خاصة، نظرًا لما يمثله الدير والمنطقة من مكانة تاريخية وروحية، وارتباطهما بتراث مسيحي عريق في صعيد مصر.

وتعيد الزيارة المرتقبة إلى الأذهان الزيارة السابقة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى محافظة المنيا عام 2015، التي كانت من الزيارات المهمة خلال السنوات الأولى من خدمته البابوية.

وخلال زيارته آنذاك، شملت الجولة عددًا من المواقع والكنائس والأديرة بالمحافظة، ومن بينها دير البتول بقرية دير أبو حنس التابعة لملوي، بالإضافة إلى دير أبو فانا بقرية هور بملوي.

كما شهدت الزيارة وقتها لقاءات مع عدد من المطارنة والقساوسة، إلى جانب صلوات وقداسات، في إطار متابعة قداسة البابا لأحوال أبناء الكنيسة وخدمتهم في محافظة المنيا.

وتأتي الزيارة الجديدة المرتقبة وسط حالة من الفرح بين أبناء المنطقة، الذين يستعدون لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني والصلاة من أجل أن تكون الزيارة سبب بركة وسلام لأبناء ملوي ودير أبو حنس وجميع أبناء محافظة المنيا.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني العذراء دير أبو حنس

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