مفتي الجمهورية يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الديني اليمني لبحث آفاق التعاون المشترك

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، معالي الأستاذ الدكتور، تركي بن عبد الله الوادعي، وزير الأوقاف والإرشاد الديني اليمني، في لقاء ثنائي عُقد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء المنعقد بالقاهرة.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية والإفتائية في مصر واليمن، وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل العلمي للأئمة والمفتين والدعاة، وتطوير الخطاب الديني، إلى جانب بحث سبل مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات التشدد، وترسيخ المنهج الوسطي القائم على الفهم الرشيد للنصوص ومراعاة واقع المجتمعات وتحدياتها المعاصرة.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية في البلدين، وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الدينية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية، والإسهام في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش والاستقرار.

من جانبه، أعرب معالي وزير الأوقاف والإرشاد الديني اليمني عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في دعم قضايا الفكر الديني الرشيد، مثمنًا جهود دار الإفتاء المصرية في تطوير العمل الإفتائي، وما يمثله المؤتمر العالمي للإفتاء من منصة علمية تجمع العلماء والمفتين من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة، مؤكدًا أن مصر واليمن يجمعهما تاريخ ومصير مشترك يقوم على الأخوة والتعاون، وأن ما يربط الشعبين من أواصر راسخة يتجاوز حدود العلاقات الرسمية، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين، وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا الأمة ويعزز حضور الخطاب الوسطي في مواجهة التطرف والغلو.