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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هو الدعاء الذي يقال بين السجدتين؟.. تعرف على دعاء النبي

الدعاء الذي يقال بين السجدتين
الدعاء الذي يقال بين السجدتين
أحمد سعيد

الدعاء بين السجدتين هو سنة نبوية ويحرص المصلون ترديد الدعاء في هذا الموضع فهو يجبر النقص في الصلاة وتزيد من خشوع المصلي، حيث يمثل هذا الركن القصير محطة استراحة وتضرع يطلب فيها العبد من ربه الشفاء والمغفرة والرحمة وفي السطور التالية نعرض الدعاء الذي يقال بين السجدتين من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يُستحب للمصلي أن يقوله عند الجلوس بين السجدتين.

الدعاء الذي يقال بين السجدتين

في السياق، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بـ الأزهر الشريف، إن هناك 7 كلمات بين السجدتين أثناء الصلاة تجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها.

وكشف الدكتور رمضان عبد الرازق، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، عن صيغة الدعاء وهو : 

"اللهم اغفر لي، وارحمني، وارفعني، واجبرني، واهدني، واعف عني، وارزقني".

هل يجب ترديد دعاء بين السجدتين بالترتيب؟

 وأكد الدكتور رمضان عبد الرازق، أنه لا يلزم الترتيب في دعاء بين السجدتين في الصلاة، موضحا أن الدعاء يقال عندما يسجد العبد السجدة الأولى ثم يقوم المصلي لكي يجلس بين السجدتين فعليه ان يقول هذه الكلمات كدعاء.

ونصح عضو اللجنة العليا للدعوة بـ الأزهر، بحفظ هذه الكلمات، وأن يقولها العبد هذا الدعاء بين السجدتين كما يمكن أن يردده ويقوله في كل وقت وفي كل حين.

وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن السبع كلمات، هي: ، مؤكدًا أنه لا يشترط فيها الترتيب.

طريقة الجلوس بين السجدتين

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟: بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلًا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين.

وأكد الأزهر للفتوى أن هذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

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