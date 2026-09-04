لا أحب الظهور كثيرا .. خالد سرحان يكشف علاقته بالسوشيال ميديا

تحدث الفنان خالد سرحان عن ابتعاده عن الظهور المستمر على السوشيال ميديا، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، إلى جانب عدم تفضيله حضور الحفلات والمناسبات أو الظهور في الصور الجماعية.

وقال سرحان، خلال استضافته في برنامج «ضيفي» مع الإعلامي معتز الدمرداش: «أنا لا أحب الظهور كثيرًا على السوشيال ميديا، ولا أتواجد كثيرًا في الحفلات والمناسبات والصور الجماعية».

كما كشف خلال اللقاء عن دور الزعيم عادل إمام في دخوله الوسط الفني، بعدما بدأ العمل ضمن طاقم الإخراج، إلى جانب حديثه عن دعم زوجته له ومساندتها في مواصلة مشواره الفني.

أعمال خالد سرحان

وشارك خالد سرحان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل وننسى اللي كان، للنجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

كما شارك خالد سرحان، في بطولة مسلسل "المداح 6" للفنان حمادة هلال، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شارك خالد سرحان، في مسلسل«منتهي الصلاحية»، الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد فراج، هبة مجدي، ياسمين رئيس، تامر نادي، سامي مغاوري، محمود الليثي، حسن مالك، من تأليف محمد هشام عُبية وإخراج تامر نادي، وناقش العمل قضية المراهنات الإلكترونية.