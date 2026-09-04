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وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

وجه الدكتور محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بـتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية إلى نظام الشرائح، للذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال الإجراءات .

لأصحاب العدادات الكودية التي صدرت لهم نماذج التصالح

ويستفيد من هذا التوجيه أصحاب العدادات الكودية التي صدرت لهم نماذج التصالح ، بما يتيح محاسبة استهلاكهم وفق نظام الشرائح، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

ويأتي توجيه وزير الكهرباء في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

وأكدت الوزارة أن الإجراء لا يشمل جميع العدادات الكودية، وإنما يقتصر على الحالات المستوفاة للموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، وعلى رأسها العدادات الخاصة بالمواطنين الذين صدرت لهم شهادات تصالح.

تحويل 605 الف عداد كودي 

وكشفت الوزارة عن الانتهاء حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية، من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، بنسبة إنجاز بلغت نحو 46.8%.

وكان الدكتور وزير الكهرباء قد عقد اجتماعًا يوم الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة موقف العدادات الكودية والإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع المستوفين للشروط.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق، بما يضمن انتظام المحاسبة وتيسير إجراءات السداد على المواطنين.

ويستمر تطبيق نظام الشرائح على هذه العدادات إلى حين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني، بما يحقق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.

وأكدت الوزارة في الوقت نفسه استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة، مع متابعة إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل الحالات المستوفاة للشروط إلى عدادات قانونية.

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