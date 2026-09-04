القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

لم يتوقع الأب أن تتحول لحظات نومه الهادئة داخل شقته في منطقة القطامية إلى واقعة دامية، بعدما استيقظ على مفاجأة لم يتوقعها، إذ اكتشف وجود صديق ابنته داخل المنزل، قبل أن تتطور المواجهة بينهما إلى اعتداء باستخدام آلة حادة، وينتهي الأمر بنقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 17 عاما، وتدرس بالمرحلة الثانوية، حيث استغلت نوم والدها وأحضرت صديقها، الذي يبلغ من العمر نفس عمرها ويدرس معها في الصف الدراسي ذاته، إلى داخل الشقة.

ضبطهما داخل المطبخ

وأضافت التحريات أن الأب استيقظ أثناء وجود ابنته وصديقها داخل المطبخ، وفوجئ بتواجدهما، ليقوم على الفور بالتعدي على الشاب وطعنه باستخدام آلة حادة، بينما تمكنت الفتاة من الهرب.

نقل الشاب للمستشفى

وجرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تبين أن حالته حرجة، فيما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.