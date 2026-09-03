قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم تجديد عقده .. الأهلي يبحث عن حارس جديد بسبب مصطفى شوبير
ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري
الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس
ليبيا تدق ناقوس الخطر.. اعتماد متزايد على الخارج وفجوة غذائية بـ50 مليار دولار
الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك
استرد فلوسك .. مزايا جديدة يضعها قانون حماية المستهلك بين يديك
تحديث بطاقات التموين 2026 .. موعد انتهاء التظلمات وطريقة التحديث
بصاروخية ياسر .. الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري
محمد صلاح : وأنا جوه عربيتي بحب أشوف المصريين بيتصرّفوا إزاي مع بعض
ما هي «حوالة الحق» وماذا قالت الرقابة المالية عن عقود المطورين العقاريين؟
صاروخ.. ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم الخميس
أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم الخميس
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، لتواصل تحركاتها الصاعدة بعد موجة من المكاسب خلال شهر أغسطس، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بأسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات للحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7303 جنيهات، مرتفعًا بنحو 114 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الأربعاء البالغ 7189 جنيهًا، بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6390.12 جنيه، بزيادة قدرها 99.74 جنيه عن مستوى أمس الذي سجل 6290.38 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5477.25 جنيه، بزيادة بلغت 85.50 جنيه مقارنة بسعر الأربعاء، في حين سجل عيار 14 نحو 4260.08 جنيه، مرتفعًا بنحو 66.50 جنيه.

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

وامتدت موجة الصعود إلى الجنيه الذهب، الذي سجل اليوم نحو 51121 جنيهًا، مقابل 50323 جنيهًا أمس، ليسجل زيادة كبيرة بلغت 798 جنيهًا دفعة واحدة.

ودفعت هذه الارتفاعات الجديدة إلى زيادة اهتمام الراغبين في الاستثمار بأسعار السبائك الذهبية، خاصة أن السبائك تعد من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيها وانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، مع اختلاف الأسعار النهائية وفق وزن السبيكة والمصنعية.

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 3 سبتمبر

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24: سجلت نحو 1,825,750 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: سجلت نحو 730,300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24: سجلت نحو 365,150 جنيه.

سعر كيلو الذهب عيار 24: سجل نحو 7,303,000 جنيه.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 51,121 جنيهًا اليوم الخميس 3 سبتمبر، مقابل 50,323 جنيهًا أمس الأربعاء، بزيادة بلغت 798 جنيهًا.

ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يفضلها بعض المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب، خاصة مع إمكانية الاحتفاظ به لفترات طويلة والاستفادة من تحركات أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7303 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 22: 6694 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6390 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5477 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 4260 جنيهًا للجرام.

سعر أوقية الذهب عيار 24: 227149 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 21: 198755 جنيهًا.

وتواصل أسعار الذهب تحركاتها وسط متابعة قوية من المستثمرين والمستهلكين، خاصة مع استمرار الذهب في جذب الأنظار كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات، بالتزامن مع الاتجاه الصعودي الذي شهده المعدن الأصفر خلال أغسطس والارتفاع القوي المسجل اليوم.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

مسرحية خيال مريض

«خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

حمادة هلال وفتحى عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب يعود بشخصية سميح الجلاد في المداح 7

فيلم شيش دو

طرح التريلر الرسمي لفيلم شيش دو لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد