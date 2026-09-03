الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، لتواصل تحركاتها الصاعدة بعد موجة من المكاسب خلال شهر أغسطس، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بأسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات للحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7303 جنيهات، مرتفعًا بنحو 114 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الأربعاء البالغ 7189 جنيهًا، بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6390.12 جنيه، بزيادة قدرها 99.74 جنيه عن مستوى أمس الذي سجل 6290.38 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5477.25 جنيه، بزيادة بلغت 85.50 جنيه مقارنة بسعر الأربعاء، في حين سجل عيار 14 نحو 4260.08 جنيه، مرتفعًا بنحو 66.50 جنيه.

وامتدت موجة الصعود إلى الجنيه الذهب، الذي سجل اليوم نحو 51121 جنيهًا، مقابل 50323 جنيهًا أمس، ليسجل زيادة كبيرة بلغت 798 جنيهًا دفعة واحدة.

ودفعت هذه الارتفاعات الجديدة إلى زيادة اهتمام الراغبين في الاستثمار بأسعار السبائك الذهبية، خاصة أن السبائك تعد من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيها وانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، مع اختلاف الأسعار النهائية وفق وزن السبيكة والمصنعية.

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 3 سبتمبر

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24: سجلت نحو 1,825,750 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: سجلت نحو 730,300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24: سجلت نحو 365,150 جنيه.

سعر كيلو الذهب عيار 24: سجل نحو 7,303,000 جنيه.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 51,121 جنيهًا اليوم الخميس 3 سبتمبر، مقابل 50,323 جنيهًا أمس الأربعاء، بزيادة بلغت 798 جنيهًا.

ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يفضلها بعض المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب، خاصة مع إمكانية الاحتفاظ به لفترات طويلة والاستفادة من تحركات أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7303 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 22: 6694 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6390 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5477 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 4260 جنيهًا للجرام.

سعر أوقية الذهب عيار 24: 227149 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 21: 198755 جنيهًا.

وتواصل أسعار الذهب تحركاتها وسط متابعة قوية من المستثمرين والمستهلكين، خاصة مع استمرار الذهب في جذب الأنظار كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات، بالتزامن مع الاتجاه الصعودي الذي شهده المعدن الأصفر خلال أغسطس والارتفاع القوي المسجل اليوم.