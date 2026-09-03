انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما ظهرت خلاله عروس وهي تطلب من جدتها النزول من على المسرح أثناء حفل زفافها، في مشهد أثار انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، صعدت الجدة إلى المسرح خلال حفل الزفاف، في محاولة لتهنئة حفيدتها ومشاركتها فرحتها، إلا أن العروس طلبت منها النزول، قائلة: «انزلي علشان متبوظيش المشهد».

وأثار تصرف العروس حالة من الاستياء بين عدد من المتابعين، خاصة أن الجدة كانت تحاول، بحسب ما ظهر في المقطع، التعبير عن فرحتها بحفيدتها ومشاركتها إحدى أهم لحظات حياتها.

ولم يتوقف الموقف عند هذا الحد، إذ تردد أن والد العروس تدخل هو الآخر وطلب من الجدة النزول من على المسرح، وهو ما زاد من حدة الانتقادات والتفاعل مع الفيديو.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم من طريقة تعامل العروس مع جدتها، وكتب أحد المتابعين تعليقًا على المشهد: «يعني فرحانة عشانك وطالعة تسلم عليكي.. تكسري بخاطرها؟».

في المقابل، رأى آخرون ضرورة عدم التسرع في إصدار الأحكام، مؤكدين أن مقطع الفيديو المتداول لا يُظهر كامل تفاصيل الواقعة، وقد تكون هناك ملابسات أو أسباب أخرى لم تظهر في التصوير.

وحتى الآن، لم تتضح بشكل كامل ملابسات الواقعة أو ما حدث قبل تصوير الفيديو وبعده، فيما يواصل المقطع انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع بين المتابعين.