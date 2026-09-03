3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

مع بداية العام الدراسي، تبحث الأمهات عن أفكار جديدة ومتنوعة لتحضير لانش بوكس للأطفال، خاصة مع رفض بعض الأطفال تناول الوجبات التقليدية أو شعورهم بالملل من تكرار نفس الساندوتشات يوميًا.مع بداية العام الدراسي، تبحث الأمهات عن أفكار جديدة ومتنوعة لتحضير لانش بوكس للأطفال، خاصة مع رفض بعض الأطفال تناول الوجبات التقليدية أو شعورهم بالملل من تكرار نفس الساندوتشات يوميًا.

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

ويمكن للأم تحضير وصفات بسيطة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة، مع التنويع بين الجبن والدجاج والخضراوات والفواكه، وتقديم الطعام في أشكال صغيرة وجذابة تشجع الطفل على تناوله خلال اليوم الدراسي.

وفيما يلي 3 وصفات سهلة يمكن إضافتها إلى لانش بوكس المدرسة.

ميني بيتزا بالتوست

ميني بيتزا بالتوست.. وصفة يحبها الأطفال

تعد ميني بيتزا التوست من الوصفات السريعة التي يمكن تحضيرها دون الحاجة إلى إعداد عجينة البيتزا التقليدية، كما يمكن تغيير الإضافات وفقًا لما يفضله الطفل.

مكونات ميني بيتزا التوست:

شرائح توست.

صلصة طماطم.

جبنة موتزاريلا.

شرائح زيتون.

فلفل ألوان مقطع قطعًا صغيرة.

شرائح تركي أو قطع دجاج مطهية حسب الرغبة.

رشة زعتر.

طريقة عمل ميني بيتزا التوست:

تُرص شرائح التوست في صينية، ثم تُدهن بطبقة خفيفة من صلصة الطماطم، وتضاف إليها الجبنة الموتزاريلا، ثم الزيتون والفلفل وشرائح التركي أو الدجاج، مع رش القليل من الزعتر.

تدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق، أو حتى تذوب الجبنة ويكتسب التوست لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ولجعل الوجبة أكثر جاذبية، يمكن تقطيع الميني بيتزا إلى دوائر أو نجوم أو أشكال مختلفة باستخدام قطاعات البسكويت قبل وضعها داخل اللانش بوكس.

رول الدجاج والجبنة

رول الدجاج والجبنة.. ساندوتش سهل للمدرسة

يعتبر رول الدجاج والجبنة من الخيارات العملية للانش بوكس، ويمكن تحضيره في دقائق، كما يمكن تغيير مكوناته حسب ذوق الطفل.

مكونات رول الدجاج والجبنة:

خبز تورتيلا أو عيش شامي رقيق.

قطع دجاج مطهية ومقطعة إلى شرائح صغيرة.

شرائح جبنة.

خس مقطع.

خيار مقطع إلى شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من المايونيز أو الجبنة الكريمي.

طريقة تحضير رول الدجاج:

يفرد خبز التورتيلا، ثم توضع طبقة خفيفة من الجبنة الكريمي أو المايونيز، وتضاف شرائح الدجاج والجبنة والخس والخيار.

يلف الخبز جيدًا على شكل رول، ثم يقطع إلى أجزاء صغيرة يسهل على الطفل تناولها في المدرسة.

ويمكن استبدال الدجاج بشرائح التركي أو الاكتفاء بالجبنة، وفقًا للأطعمة التي يفضلها الطفل.

ساندوتش الموز وزبدة الفول السوداني

ساندوتش الموز وزبدة الفول السوداني

ولمحبي المذاق الحلو، يمكن تحضير ساندوتش الموز وزبدة الفول السوداني كخيار مختلف للانش بوكس، خاصة أنه لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير.

مكونات ساندوتش الموز وزبدة الفول السوداني:

شرائح خبز توست.

موز مقطع إلى شرائح.

زبدة فول سوداني.

رشة قرفة حسب الرغبة.

كمية قليلة من العسل للأطفال الأكبر سنًا، حسب الرغبة.

طريقة تحضير ساندوتش الموز:

تُدهن شرائح التوست بطبقة رقيقة من زبدة الفول السوداني، ثم توضع شرائح الموز، ويمكن إضافة رشة بسيطة من القرفة.

تُغلق شرائح التوست وتقطع إلى مربعات أو مثلثات صغيرة، ثم توضع داخل لانش بوكس المدرسة.

نصائح لتجهيز لانش بوكس الأطفال

نصائح لتجهيز لانش بوكس الأطفال

يمكن للأم التنويع في مكونات اللانش بوكس على مدار الأسبوع، وعدم الاعتماد على نوع واحد من الساندوتشات، مع مراعاة تقديم حصص مناسبة لعمر الطفل وشهيته.

كما يفضل تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة وأشكال سهلة التناول، وإضافة الخضراوات أو الفاكهة المناسبة إلى الوجبة، مع اختيار مكونات يعرف الطفل أنه يتقبلها بالفعل.

ومن المهم أيضًا الانتباه إلى سلامة حفظ الطعام، خاصة الأطعمة التي تحتوي على الدجاج أو الجبن أو المكونات سريعة التلف، ووضعها في لانش بوكس مناسب مع وسائل التبريد اللازمة عند الحاجة.