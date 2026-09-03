«غلبها النوم من شدة الإرهاق».. طفلة تبيع المناديل في شوارع أسيوط تثير تعاطف رواد السوشيال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة صغيرة ظهرت أثناء بيع المناديل في أحد شوارع محافظة أسيوط، قبل أن يغلبها النوم من شدة الإرهاق والتعب، في مشهد أثار حالة من الحزن والتعاطف بين المتابعين.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تجلس في الشارع، بينما بدا عليها الإجهاد الشديد، قبل أن تستسلم للنوم للحظات، في ظل استمرار وجودها بالشارع لممارسة عملها.

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات من المتابعين بضرورة الاهتمام بالأطفال الذين يضطرون إلى العمل في الشوارع، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.