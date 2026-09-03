تامر عاشور وحسين الجسمي يجتمعان فى حفل غنائي بالكويت

تستعد العاصمة الكويتية لاستقبال أولى حفلات الموسم الجديد من مهرجان «ليلة عمر»، حيث يجتمع الفنان تامر عاشور والفنان حسين الجسمي في أمسية غنائية تقام يوم 2 أكتوبر 2026 على مسرح أرينا الكويت.

مهرجان ليلة العمر

وتأتي مشاركة النجمين في افتتاح فعاليات المهرجان الذي يحرص كل عام على تقديم مجموعة من الحفلات التي تجمع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وسط تنوع في الألوان الموسيقية والأعمال التي يقدمها المشاركون.

ومن المنتظر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، بينما يشارك حسين الجسمي بباقة من أبرز أعماله الغنائية التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي.

وتحمل مشاركة تامر عاشور في النسخة الجديدة من المهرجان طابعًا خاصًا، بعدما سبق له إحياء إحدى حفلات «ليلة عمر» في الكويت العام الماضي، ضمن ختام فعاليات المهرجان، بمشاركة الفنان تامر حسني.

ألبوم تامر عاشور

وطرح تامر عاشور ألبومه يوم 20 يوليو الماضي.

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.