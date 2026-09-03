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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هو الدوبلير راجل؟ كواليس مشهد حادث سلمى أبو ضيف في بنج كلي تفاجئ الجمهور

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
يارا أمين

كشف منفذ مشاهد الأكشن أيمن علي عن كواليس تصوير أحد المشاهد في مسلسل «بنج كلي»، وتحديدًا مشهد حادث الدكتورة «دعاء»، التي تجسد شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف، كاشفًا عن تفاصيل تنفيذ المشهد وهوية الدوبلير الذي استعانت به الفنانة.

ونشر أيمن علي مقطع فيديو من كواليس تصوير المشهد عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «كواليس تصوير من مسلسل بنج كلي، تنفيذ الأكشن (رائد) دوبلير الفنانة سلمى أبو ضيف، سائق (وائل مجيفر)».

وأثار ظهور الدوبلير، الذي تبين أنه رجل، حالة من الجدل والسخرية بين متابعي المسلسل، خاصة مع تداول الفيديو الذي كشف طريقة تنفيذ المشهد.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بمجموعة من التعليقات الساخرة، من بينها: «هو إزاي دياب ما ضحكش وهو بيجري على الراجل ويقول دعاء؟»، و«دي غوريلا مش دعاء»، و«طب والله دياب جرى وعاد المشهد بسرعة، شكله كان خايف من دعاء»، و«هي دي دعاء؟ هي دي ملاك الرحمة؟».

كما علق آخرون: «طب ليه تبوظوا صورة دعاء في خيالنا؟»، و«هو الدوبلير راجل؟».

أحداث مسلسل بنج كلي

وتدور أحداث مسلسل «بنج كلي» حول الدكتورة «دعاء»، التي تجسدها سلمى أبو ضيف، والتي تتحدى والدها وتلتحق بأحد المستشفيات للعمل طبيبة تخدير.

وخلال عملها، تواجه «دعاء» العديد من الصعوبات والتحديات المهنية، قبل أن يبوح أحد المرضى بسر خطير أثناء إفاقته من التخدير الكلي، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، والتي تجمعها بعدوها اللدود الدكتور «عزازي».

ومع تطور الأحداث، تتغير العلاقة بين «دعاء» و«عزازي» من العداء إلى الحب، في إطار درامي يجمع بين الأحداث المهنية والتطورات الشخصية.

ويشارك في بطولة مسلسل «بنج كلي» كل من سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، ومحسن محيي الدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.

أحداث مسلسل بنج كلي مسلسل بنج كلي سلمى أبو ضيف وائل مجيفر بنج كلي

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