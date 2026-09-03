التعليم تكشف سبب تأخر تنسيق الدبلومات الفنية.. ويحدد الفرق عن الثانوية العامة

مع انطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات، يبرز تنسيق الدبلومات الفنية باعتباره مسارًا له قواعد وضوابط تختلف عن الثانوية العامة، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول أو طبيعة الشهادات وطرق إرسال النتائج. وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أسباب اختلاف نظام تنسيق الدبلومات الفنية وتأخره عن بعض مراحل التنسيق الأخرى.

التعليم الفني شهادة تؤهل لسوق العمل

قال الدكتور أحمد الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن تحديد الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية يرتبط بطبيعة التعليم الفني، الذي أُنشئ في الأساس لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتلبية احتياجاته.

وأوضح أن الشهادة الفنية تعد مؤهلًا قائمًا بذاته، بينما يمثل الالتحاق بالجامعة فرصة متاحة للطلاب المتميزين، وفقًا للكليات والتخصصات التي تحددها الجهات المختصة.

لماذا يوجد حد أدنى لتنسيق الدبلومات؟

وأشار الجيوشي إلى أن وضع حد أدنى للقبول بالجامعات يأتي في إطار تنظيم عملية التنسيق، خاصة أن الهدف الأساسي من التعليم الفني هو إعداد الطلاب للعمل، وليس توجيه جميع خريجيه إلى التعليم الجامعي.

وأضاف أن إتاحة الالتحاق بالجامعات تظل حقًا وفرصة للطلاب المتميزين، لكن في نطاق عدد محدد من الكليات التي تتناسب مع تخصصات التعليم الفني المتنوعة.

اختلاف كبير بين الدبلومات والثانوية العامة

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق أن هناك فارقًا أساسيًا بين نتائج الثانوية العامة ونتائج التعليم الفني؛ فالثانوية العامة تعتمد على شهادة موحدة تصدر عن وزارة التربية والتعليم، وتصل نتائجها إلكترونيًا في صورة بيانات موحدة يمكن إدخالها مباشرة إلى منظومة التنسيق.

في المقابل، يضم التعليم الفني عددًا كبيرًا من الشهادات والتخصصات، كما تصل نتائجه إلى مكتب التنسيق من مصادر متعددة، وهو ما يتطلب وقتًا إضافيًا لاستكمال البيانات ومراجعتها قبل بدء إجراءات التنسيق.

الجيوشي يفسر تأخر تنسيق التعليم الفني

وحول أسباب تأخر تنسيق الدبلومات الفنية ووصوله إلى المرحلة الثالثة، أكد الجيوشي أن الأمر يرتبط بشكل أساسي بطريقة وصول النتائج والبيانات، وليس بتعقيدات إضافية في عملية التنسيق نفسها.

وقال إن نتائج التعليم الفني لا تصل في قاعدة بيانات موحدة كما يحدث مع الثانوية العامة، وإنما تأتي من جهات ومصادر متعددة، ولذلك ينتظر مكتب التنسيق استكمال جميع النتائج والبيانات قبل بدء الإجراءات.

ويختلف تنسيق الدبلومات الفنية عن الثانوية العامة بسبب تعدد أنظمة وشهادات التعليم الفني وتنوع تخصصاته، إلى جانب اختلاف مسارات القبول الجامعي المتاحة أمام خريجيه. ويهدف نظام التنسيق إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية، والحفاظ على الدور الأساسي للتعليم الفني في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.