قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تقرر صرف صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من هؤلاء المواطنين
عطل عالمي يضرب ChatGPT.. آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمة
صلابة الاقتصاد المصري .. رئيس الوزراء: العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق معدل نمو 5.1%
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم تكشف سبب تأخر تنسيق الدبلومات الفنية.. ويحدد الفرق عن الثانوية العامة

تنسيق
تنسيق
رحمة سمير

مع انطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات، يبرز تنسيق الدبلومات الفنية باعتباره مسارًا له قواعد وضوابط تختلف عن الثانوية العامة، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول أو طبيعة الشهادات وطرق إرسال النتائج. وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أسباب اختلاف نظام تنسيق الدبلومات الفنية وتأخره عن بعض مراحل التنسيق الأخرى.

التعليم الفني شهادة تؤهل لسوق العمل

قال الدكتور أحمد الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن تحديد الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية يرتبط بطبيعة التعليم الفني، الذي أُنشئ في الأساس لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتلبية احتياجاته.

التنسيق الإلكتروني بالجامعات

وأوضح أن الشهادة الفنية تعد مؤهلًا قائمًا بذاته، بينما يمثل الالتحاق بالجامعة فرصة متاحة للطلاب المتميزين، وفقًا للكليات والتخصصات التي تحددها الجهات المختصة.

لماذا يوجد حد أدنى لتنسيق الدبلومات؟

وأشار الجيوشي إلى أن وضع حد أدنى للقبول بالجامعات يأتي في إطار تنظيم عملية التنسيق، خاصة أن الهدف الأساسي من التعليم الفني هو إعداد الطلاب للعمل، وليس توجيه جميع خريجيه إلى التعليم الجامعي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

وأضاف أن إتاحة الالتحاق بالجامعات تظل حقًا وفرصة للطلاب المتميزين، لكن في نطاق عدد محدد من الكليات التي تتناسب مع تخصصات التعليم الفني المتنوعة.

اختلاف كبير بين الدبلومات والثانوية العامة

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق أن هناك فارقًا أساسيًا بين نتائج الثانوية العامة ونتائج التعليم الفني؛ فالثانوية العامة تعتمد على شهادة موحدة تصدر عن وزارة التربية والتعليم، وتصل نتائجها إلكترونيًا في صورة بيانات موحدة يمكن إدخالها مباشرة إلى منظومة التنسيق.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

في المقابل، يضم التعليم الفني عددًا كبيرًا من الشهادات والتخصصات، كما تصل نتائجه إلى مكتب التنسيق من مصادر متعددة، وهو ما يتطلب وقتًا إضافيًا لاستكمال البيانات ومراجعتها قبل بدء إجراءات التنسيق.

الجيوشي يفسر تأخر تنسيق التعليم الفني

وحول أسباب تأخر تنسيق الدبلومات الفنية ووصوله إلى المرحلة الثالثة، أكد الجيوشي أن الأمر يرتبط بشكل أساسي بطريقة وصول النتائج والبيانات، وليس بتعقيدات إضافية في عملية التنسيق نفسها.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات الشاغرة

وقال إن نتائج التعليم الفني لا تصل في قاعدة بيانات موحدة كما يحدث مع الثانوية العامة، وإنما تأتي من جهات ومصادر متعددة، ولذلك ينتظر مكتب التنسيق استكمال جميع النتائج والبيانات قبل بدء الإجراءات.

تنسيق القبول والكليات المتاحة

ويختلف تنسيق الدبلومات الفنية عن الثانوية العامة بسبب تعدد أنظمة وشهادات التعليم الفني وتنوع تخصصاته، إلى جانب اختلاف مسارات القبول الجامعي المتاحة أمام خريجيه. ويهدف نظام التنسيق إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية، والحفاظ على الدور الأساسي للتعليم الفني في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية انطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات الجامعات الحد الأدنى للقبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

ترشيحاتنا

الأهلي

زيزو وبن شرقي.. تشكيل الأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فريق إيه إس بورت الجيبوتي

صورة من الدورة التدريبية

انطلاق معسكر إعداد مراقبي الحكام

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد