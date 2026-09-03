الهند: وقف شراء النفط الروسي لن ينهي الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، إن وقف شراء النفط الروسي لن يسهم في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن تسوية النزاع لن تتحقق في ساحة المعركة، وإنما عبر الحوار والدبلوماسية والمفاوضات.

ونسبت صحيفة (كييف إندبندنت) إلى جايشانكار قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها في كييف، في أول زيارة له إلى أوكرانيا، إن الهند تدرك موقف كييف بشأن مشترياتها من النفط الروسي، لكنها تتوقع في المقابل احترام موقفها، مشيراً إلى أن ضمان إمدادات الوقود لنحو 1.4 مليار هندي يمثل تحدياً.

وقال الوزير الهندي إن الصراع، الذي دخل عامه الخامس، "لن ينتهي لأن شخصاً ما يشتري النفط أو لا يشتريه.. إن إنهاء الحرب سيكون عبر الحوار والدبلوماسية والمفاوضات".

وتعد الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي بعد الصين، فيما وفرت مشتريات البلدين من النفط الروسي مصدرًا رئيسياً للإيرادات لموسكو منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في عام 2022.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في أغسطس الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب تجارة الطاقة مع روسيا، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%، قبل خفضها لاحقاً إلى 18%. كما ضغطت واشنطن على نيودلهي لاستبدال النفط الروسي بالنفط الفنزويلي.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من سبتمبر الجاري على مشروع قانون قد يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على الدول الخمس الأكبر شراءً للنفط أو الغاز الروسي، ومن بينها الهند والصين.