قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
المفتي: نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على رعايته لمؤتمر الإفتاء ودعمه لجهود حماية الأسرة
بختام مؤتمرها الدولي.. الإفتاء توقع مذكرتين مع "العامة للاستعلامات" و"القبطية الإنجيلية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند: وقف شراء النفط الروسي لن ينهي الحرب في أوكرانيا

الهند
الهند
أ ش أ

 قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، إن وقف شراء النفط الروسي لن يسهم في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن تسوية النزاع لن تتحقق في ساحة المعركة، وإنما عبر الحوار والدبلوماسية والمفاوضات.

ونسبت صحيفة (كييف إندبندنت) إلى جايشانكار قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها في كييف، في أول زيارة له إلى أوكرانيا، إن الهند تدرك موقف كييف بشأن مشترياتها من النفط الروسي، لكنها تتوقع في المقابل احترام موقفها، مشيراً إلى أن ضمان إمدادات الوقود لنحو 1.4 مليار هندي يمثل تحدياً.

وقال الوزير الهندي إن الصراع، الذي دخل عامه الخامس، "لن ينتهي لأن شخصاً ما يشتري النفط أو لا يشتريه.. إن إنهاء الحرب سيكون عبر الحوار والدبلوماسية والمفاوضات".

وتعد الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي بعد الصين، فيما وفرت مشتريات البلدين من النفط الروسي مصدرًا رئيسياً للإيرادات لموسكو منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في عام 2022.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في أغسطس الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب تجارة الطاقة مع روسيا، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%، قبل خفضها لاحقاً إلى 18%. كما ضغطت واشنطن على نيودلهي لاستبدال النفط الروسي بالنفط الفنزويلي.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من سبتمبر الجاري على مشروع قانون قد يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على الدول الخمس الأكبر شراءً للنفط أو الغاز الروسي، ومن بينها الهند والصين.

وزير الخارجية الهندي شراء النفط الروسي الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

ترشيحاتنا

قيادات الدينية

استمرار فعاليات البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام

الشيخ أيمن عبد الغني

أيمن عبد الغني يستقبل وفدا برلمانيا نمساويا لبحث التعاون المشترك

أمين دور وهيئات الإفتاء

أمين دور وهيئات الإفتاء: حماية الأسرة تبدأ بوعي المستقبل وتمكينها من المشاركة في صناعته

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد