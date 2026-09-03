غدا.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 16 مسجدًا غدًا الجمعة 4 من سبتمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء 3 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 9 مساجد، وصيانة وتطوير 4 مساجد.

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (181) مسجدًا من بينها (120) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(61) مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14860) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 809ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة بني سويف، تم إحلال وتجديد مسجد الدشطوطي – مركز سمسطا.

وفي محافظة الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بكفر المنشية بمنشأة أبو عمر – مركز الحسينية؛ ومسجد عزبة زكريا بقرية نزلة العرين – مركز أبو كبير.

وفي محافظة كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية الزهراء – مركز بلطيم؛ ومسجد فهمي العتيقي بقرية العتيقي – مركز مطوبس.

وفي محافظة أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد العامر بقرية ببلاو – مركز ديروط؛ ومسجد الرحمن الغربي بقرية الحمام – مركز أبنوب.

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية الزرابي – مركز أبو تيج.

وفي محافظة الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد مقلد بعزبة مقلد بقرية بطن إهريت بالشواشنة – مركز يوسف الصديق.

وفي محافظة المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد شعبان عفر بقرية ميت أبو الكوم – مركز تلا.

وفي محافظة الغربية تم إنشاء وبناء مسجد قباء بقرية كنيسة دمشيت – مركز طنطا.

وفي محافظة سوهاج تم إنشاء وبناء مسجد كاملة صقر المطيري بنجع عسكر بقرية بلصفورة – مركز سوهاج.

كما تمت صيانة وتطوير مسجد الكواشف عرابة أبو عزيز بغرب المراغة بقرية الغريزات – مركز المراغة.

وفي محافظة الوادي الجديد تم صيانة وتطوير مسجد بلاط الشرقي – مدينة بلاط.

وفي محافظة الأقصر تم صيانة وتطوير مسجد محمد المهدي بقرية العشي – مركز الزينية.

وفي محافظة دمياط تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة – مركز الزرقا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.