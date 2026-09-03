رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع التطوير العقاري من أهم وأفضل القطاعات التي يستند عليها الاقتصاد المصري، حيث إن الدولة تتحرك لضبط سوق التطوير العقاري بمنتهى الجدية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم حصر مشروعات التطوير العقاري المتعثرة للوصول إلى حلول بشأنها، مؤكدا أن هناك قانونًا خاصًا بضبط هذا السوق سوف يتم تقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت.

وعن أزمة أسعار البترول وتداعيات الحرب في المنطقة، قال مدبولي إننا نضع جميع "السيناريوهات" لكافة الأوضاع بالمنطقة ليتم التعامل معها.

وأضاف أنه برغم ارتفاع الأسعار وخاصة الخدمات البترولية والعبء على الدولة المصرية، وارتفاع الاستهلاك الكبير في فصل الصيف، حرصت الدولة على توافر كافة احتياجات المواطن، مما يؤكد قدرتنا على التعامل مع هذه التحديات ولم نشهد أية أزمات في هذا الأمر.

وفي سياق آخر، قال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية للبترول، لاستعراض خطط استثمارات الشركة، التي أعلن أنها ستتجاوز 8 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مدبولي أن الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز أو البترول لا يعني دخولها الإنتاج بشكل فوري، خاصة أن معظم الاكتشافات الكبرى تقع في البحر وعلى مسافات قد تصل إلى 50 أو 60 أو حتى 100 كيلومتر من السواحل المصرية، مشيرا إلى أن الفترة بين تأكيد الاحتياطيات والإعلان عنها رسميًا وبين دخول الحقل مرحلة الإنتاج التجاري لا تقل في العادة عن 18 شهرًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن "الحديث الذي أثير الأسبوع الماضي" بشأن حقلي النرجس ودنيس (حقول الغاز الطبيعي البحرية بالبحر المتوسط)، جاء في إطار الإعلان عن اكتشافات جديدة، موضحًا أن رئيس شركة "إيني" أكد استهداف بدء الإنتاج من حقل دنيس بحلول ديسمبر 2027.

وأوضح أن تراجع سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال الأزمة الاقتصادية السابقة أدى إلى تباطؤ عمليات البحث والاستكشاف، مؤكدًا أهمية استمرار الاستثمارات في هذا القطاع.

وتابع أن الاكتشافات البرية تكون أسرع وأقل تعقيدًا مقارنة بالاكتشافات في أعماق البحار، التي تتطلب استثمارات وتكنولوجيا وتكاليف أكبر، وقد تصل عمليات الحفر فيها إلى أعماق تقارب 6 كيلومترات تحت سطح الماء.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف بئر للغاز أو البترول في مناطق برية مثل الصحراء الغربية، يمكن في بعض الحالات إدخاله حيز الإنتاج خلال نحو 3 أشهر، بينما تحتاج الاكتشافات البحرية الكبرى إلى فترة زمنية أطول قبل بدء الإنتاج التجاري.

وتابع مدبولى أن هذا العام يشهد أكبر حفر للآبار فى تاريخ مصر، وهو 101 بئر يتم حفرها فى وقت واحد بالتتابع.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل مستمر المشكلات المتعلقة بفواتير استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الكهرباء خلال الأسبوع المقبل للوقوف على أبرز المشكلات والعمل على حلها.