سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات فندقية بالقرى السياحية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق قيامه بإنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة والزعم بقدرته على توفير وحدات فندقية بعدد من المنتجعات والقرى السياحية بنظام الملكية الجزئية "على خلاف الحقيقة" .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وضُبط بحوزته ( عقود بيع حصص عقارية خالية البيانات ، مطبوعات دعائية)، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.