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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موسى مصطفى موسى: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

المهندس موسى مصطفى موسى
المهندس موسى مصطفى موسى
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن القمة المصرية الصينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج تمثل محطة شديدة الأهمية في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، وتؤكد أن الشراكة بين البلدين تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات الاقتصادية لتصبح شراكة استراتيجية متكاملة تمتد إلى السياسة والتنمية والأمن والتكنولوجيا والثقافة. 

وأضاف أن توقيت الزيارة، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يحمل رسالة سياسية مهمة حول عمق العلاقات التاريخية وقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات الدولية.

وقال موسى إن النتائج التي خرجت بها القمة تعكس نجاح مصر في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، موضحًا أن القاهرة تتحرك وفق رؤية واضحة تقوم على تنويع الشراكات وعدم الارتهان إلى طرف واحد، بما يعزز استقلالية القرار المصري ويمنح الدولة مساحة أوسع للحركة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي. وأشار إلى أن تأكيد البلدين على دعم التعددية الدولية وتعزيز دور دول الجنوب العالمي يعكس تقاربًا واضحًا في الرؤى تجاه مستقبل النظام الدولي.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور مخرجات القمة، خاصة مع الاتفاق على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تجديد اتفاقية تبادل العملات وزيادة قيمتها، وهو ما يفتح المجال أمام مرحلة أكثر عمقًا في التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. وأكد أن هذه الخطوات يمكن أن تعزز فرص جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر وتدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأضاف موسى أن استمرار التعاون المصري الصيني في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات يؤكد أن الصين ترى في مصر شريكًا محوريًا في المنطقة، خاصة في ظل الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتع به مصر وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية. وأوضح أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو تعظيم الاستفادة من الشراكة الصينية عبر توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وشدد رئيس حزب الغد على أن القمة لم تكن اقتصادية فقط، وإنما حملت أبعادًا سياسية واستراتيجية مهمة، خاصة مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ودعم السلم والاستقرار، والتعاون في المحافل الدولية. وأكد أن النتائج النهائية للقمة تمثل شهادة جديدة على المكانة التي باتت تحتلها مصر في خريطة العلاقات الدولية، وعلى نجاح القيادة السياسية في تحويل العلاقات الخارجية إلى أداة مباشرة لخدمة الأمن القومي والتنمية والمصالح المصرية.

موسى مصطفى موسى القمة المصرية الصينية الشراكة الاستراتيجية

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