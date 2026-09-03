آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال طلبات التظلمات وتحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين، في إطار الإجراءات التي تستهدف استكمال ملفات المواطنين وفحص موقف المستحقين للدعم، وفقًا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية المعمول بها خلال عام 2026.

ويأتي استمرار إتاحة إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين بالتزامن مع اهتمام عدد كبير من أصحاب البطاقات بموقف الدعم الخاص بهم، خاصة المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم أو جرى استبعادهم من منظومة الدعم، ويحتاجون إلى استيفاء البيانات وتقديم التظلمات لإعادة فحص موقفهم.



هل يوجد موعد نهائي لتحديث بطاقات التموين؟

لا يزال موعد انتهاء تحديث بيانات بطاقات التموين محل اهتمام أصحاب البطاقات، خصوصًا المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية أو استبعادهم من منظومة الدعم ويحتاجون إلى استكمال بياناتهم قبل التقدم بالتظلم.

وحتى الآن، لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية موعدًا محددًا ونهائيًا لانتهاء إتاحة خدمة تحديث البيانات أو استقبال التظلمات، وهو ما يعني استمرار الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم، وفقًا لما هو متاح من خدمات وإجراءات معلنة.

ويُنصح أصحاب البطاقات الذين لديهم طلبات مرتبطة بموقف الدعم بمتابعة البيانات والتعليمات الصادرة عن وزارة التموين، خاصة أن أي مستندات أو بيانات جديدة قد تكون مؤثرة في عملية فحص الاستحقاق.

تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال مكاتب البريد

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين أمام المواطنين، خاصة الذين يحتاجون إلى استكمال بياناتهم أو ملفاتهم تمهيدًا لتقديم التظلمات المتعلقة باستبعادهم من منظومة الدعم.

وتوفر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية قناة إضافية أمام أصحاب البطاقات الراغبين في استيفاء البيانات، بما يقلل من صعوبة الإجراءات بالنسبة للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في إتمام الخدمات إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار إتاحة أكثر من وسيلة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة أن تحديث البيانات يعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم بالنسبة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم.



تحديث البيانات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

وبالتوازي مع مكاتب البريد، تستمر إتاحة خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات إلكترونيًا في الحالات والخدمات التي يمكن إنجازها عبر المنصة.

وتسهم الخدمات الرقمية في تقليل الحاجة إلى التوجه لمكاتب تقديم الخدمات، كما تتيح للمواطنين تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالبطاقات التموينية من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية.

ويظل اختيار طريقة تحديث البيانات مرتبطًا بطبيعة الإجراء المطلوب وحالة البطاقة، لذلك يجب على المواطن التأكد من استكمال البيانات المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة في حال طلبها ضمن إجراءات التظلم.

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026:

إزالة أسباب المخالفة، حيث يعد الإيقاف مؤقتًا، لذلك يجب التخلص من المخالفات التي أدت إلى الإيقاف.

ورود الإفادة، إذ يجب على المواطن تقديم ما يفيد رسميًا من الجهات المختصة بتقنين أوضاعه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تقديم تظلم، حيث فتحت وزارة التموين باب التظلمات في 14 يونيو الماضي لجميع المتضررين من الإيقاف، من أجل تقديم ما يثبت أحقيتهم واستيفاء بياناتهم لضمان عودة الدعم.

خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين إمكانية تقديم تظلم لاستعادة الدعم في الحالات المستحقة، وذلك من خلال:

- تقديم طلب التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ وقف صرف الدعم عبر مكتب التموين المختص أو من خلال بوابة مصر الرقمية .

- إرفاق مفردات مرتب أو شهادة دخل لإثبات أن الدخل أقل من الحد المانع.

- تقديم مستند من إدارة المرور يثبت بيع السيارة أو عدم امتلاك سيارة حديثة.

- تقديم ما يفيد التصالح أو براءة الذمة في مخالفات الكهرباء أو البناء، إذا كان سبب الاستبعاد متعلقًا بذلك.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من المستندات التي يجب إرفاقها عند تقديم التظلم لإعادة تشغيل البطاقة التموينية، وتشمل المستندات الآتية:

طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية وتقديمها لمكتب التموين.

صورة من بطاقة التموين.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج وصورة منها.

إيصال مرافق حديث «كهرباء - مياه - غاز».

المستندات الدالة على سبب الإيقاف، ففي حالة التوقف بسبب الدخل المرتفع، يقدم المواطن مفردات مرتب حديثة أو برنتًا تأمينيًا.

في حالة التوقف بسبب امتلاك سيارة حديثة، يقدم المواطن شهادة بيانات من المرور تفيد بعدم امتلاك سيارة.

في حالة التوقف بسبب الحيازة الزراعية، يقدم المواطن شهادة من الجمعية الزراعية توضح الحيازة الفعلية.

ماذا يحدث بعد تقديم التظلم؟

بعد تقديم التظلم، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية فحص الطلبات المقدمة من أصحاب بطاقات التموين المتوقفة، للتأكد من مدى استحقاق المواطن للدعم وفقًا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وتتم مراجعة موقف المواطن والبيانات الخاصة بالبطاقة والمستندات المقدمة ضمن إجراءات التظلم، وذلك بهدف التحقق من مدى انطباق شروط الاستحقاق عليه.

وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد الانتهاء من فحص التظلم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية في الشهر التالي، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين.

وبالتالي، فإن تقديم التظلم لا يعني إعادة تشغيل البطاقة بصورة تلقائية، وإنما يخضع الطلب لعملية فحص ومراجعة للتأكد من استحقاق المواطن للدعم وفقًا للقواعد المحددة.



500 مكتب بريد لاستكمال إجراءات التموين

ويستفيد أصحاب البطاقات من إتاحة استمارة البيانات في 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

وتستهدف هذه الإجراءات تيسير عملية تحديث بيانات بطاقات التموين أمام المواطنين الذين يحتاجون إلى استكمال بياناتهم قبل تقديم التظلم، خاصة في الحالات التي تم فيها إيقاف البطاقة أو استبعاد المواطن من منظومة الدعم.

كما تمثل إتاحة الخدمة من خلال مكاتب البريد ومنصة مصر الرقمية محاولة لتوفير قنوات متعددة أمام المواطنين، بحيث يمكن استكمال الإجراءات وفق الوسيلة المناسبة لكل حالة.

لماذا تستمر إجراءات تحديث بيانات البطاقات؟

وأكدت وزارة التموين أن إجراءات تحديث البيانات تأتي ضمن جهودها لتنظيم منظومة الدعم وفحص بيانات المستفيدين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لديهم أسباب أو مستندات تثبت استحقاقهم للدعم لإعادة النظر في موقف بطاقاتهم.

وتستهدف عملية المراجعة الوصول إلى بيانات أكثر دقة عن المستفيدين من منظومة الدعم، مع منح المواطنين فرصة لاستكمال البيانات وتقديم التظلمات عند وجود ما يثبت استحقاقهم.