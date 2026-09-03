مسئول أمني: قوات الحماية المدنية أنقذت حياة ٦ أشخاص داخل مصعد بمجمع محاكم المحلة

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل أن قوات الحماية المدنية نجحت في انقاذ حياة 6 أشخاص حجزوا داخل مصعد كهربائي بالطابق السابع بمجمع محاكم المحلة.

تفاصيل الواقعة



وتابع المسئول الأمني أن المصعد كهربائي قد تعمل قرابة نحو 45 دقيقة بعدما تم الدفع بأدوات ونش وقطع الباب الحديدي وإخراج ركابه سالمين .

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعطل مصعد كهربائي يحوي 6 أشخاص بالطابق السابع بنطاق دائرة المركز .

إنقاذ حياة 6 ركاب



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وإنقاذ حياة 6 ركاب .

اخطار الجهاز المعنية



كما تم إخطار الجهات المعنية بالوزارة العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتلاشي تكرار تلك الحوادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.