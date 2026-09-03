ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن مستويات عبور النفط من خلال مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب في إيران.

وشارك الرئيس الأمريكي في منشور له عبر موقع "تروث سوشيال" رسم بياني يزعم فيه عبور 18 مليون برميل لمضيق هرمز يوميا، مقارنة بـ20 مليون برميل نفط قبل شن الحرب على إيران، قائلا حجم عبور النفط عبر هرمز في طريقه للعودة.

ترامب ينشر صورة لحجم مرور النفط عبر مضيق هرمز



تضارب في بيانات حركة السفن



أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الثلاثاء، أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى لتدفقات الخام عبر الممر المائي منذ تراجعها عقب اندلاع الحرب مع إيران.



وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن تبايناً ملحوظاً بين منصتي "كبلر" و"شيب فايندر" بشأن حركة العبور في المضيق يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، فقد نقلت وكالة "رويترز" عن بيانات "كبلر" أن 4 سفن فقط عبرت المضيق في ذلك اليوم، مقارنة بـ 10 سفن في اليوم السابق، ودون المتوسط اليومي لآخر 10 أيام والبالغ 13 سفينة.

وشملت السفن التي رصدتها "كبلر" ناقلة نفط عملاقة واحدة، وناقلتي بضائع من فئتي "باناماكس" و"كامسارماكس"، بالإضافة إلى سفينة متوسطة الحجم.

وأشارت المنصة إلى أن الأرقام لا تزال قابلة للتعديل، نظراً لإقدام بعض السفن على إغلاق أجهزة التتبع خلال رحلاتها.

"شيب فايندر": 13 سفينة عبرت في يوم واحد

في المقابل، أظهرت بيانات نظام التعريف الآلي للسفن الصادرة عن منصة "شيب فايندر" عبور 13 سفينة في اليوم نفسه، منها 5 سفن داخلة إلى الخليج و8 سفن مغادرة.

كما سجلت المنصة تراجعاً في إجمالي عدد السفن المتواجدة في مياه الخليج العربي إلى 3487 سفينة، بانخفاض نسبته 17% عن الذروة المسجلة في 28 أغسطس والتي بلغت 4204 سفن.ون

قلت تقارير إخبارية أيضاً عن انخفاض عدد ناقلات النفط العابرة إلى نحو 5 ناقلات فقط في 31 أغسطس، وهو رقم يقل كثيراً عن المتوسط المعتاد.

