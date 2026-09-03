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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
اسماء محمد

أعلنت الفنانة هبة مجدي في شهر يونيو الماضي إصابتها بمرض السرطان منذ عام 2025 وأنها لم تكشف حالتها إلا بعدها بعدة أشهر.

أثار إعلان إصابة الفنانة هبة مجدي بمرض السرطان تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا والمشاهير .

هبة مجدي

وكشفت الفنانة هبة مجدي مؤخرا انتصارها على مرض السرطان وتعافيها منه بعد رحلة علاج شاقة.

ويلعب الاكتشاف المبكر دور كبير في السيطرة على مرض السرطان ورفع نسب التعافي لابد من الاكتشاف المبكر و تعد معرفة الأعراض وإجراء الفحوصات سريعا هما كلمة السر في الشفاء من هذا المرض الخطير.

ووفقا لما ذكره موقع cancerresearchuk نكشف لكم أهم الأعراض العامة التي تساعد في اكتشاف مرض السرطان بسرعة.

تعرق ليلي غزير جداً أو حمى

قد يكون التعرق الليلي أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) ناتجًا عن التهابات أو آثار جانبية لبعض الأدوية كما أنه شائع بين النساء في فترة انقطاع الطمث ولكن استشيري طبيبكِ إذا كنتِ تعانين من تعرق ليلي غزير ومُبلل، أو حمى غير مُبررة.

نزيف أو كدمات غير مبررة

إذا كنت تعاني من نزيف أو كدمات غير مبررة دون أن تكون قد تعرضت لإصابة، فمن المهم مراجعة الطبيب وقد يكون مصدر النزيف أو الكدمات أي جزء من جسمك، بما في ذلك القيء أو السعال المصحوب بالدم بغض النظر عن كمية الدم أو لونه (قد يكون الدم أحمر، أو بلون داكن كالبني أو الأسود)، استشر طبيبك.

أسباب ظهور الكدمات الزرقاء على الجسم

تعب

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تشعر بتعب أكثر من المعتاد، خاصةً إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم أو التوتر. ولكن إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت، أو إذا لم يكن هناك سبب واضح لشعورك بالتعب، فاستشر طبيبك.

ألم أو وجع غير مبرر

الألم إحدى طرق الجسم لإخبارنا بوجود مشكلة. مع التقدم في السن، يصبح الشعور بالأوجاع والآلام أكثر شيوعًا. لكن الألم غير المبرر أو المستمر في أي مكان من الجسم قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة. استشر طبيبك، خاصةً إذا كان الألم يزداد سوءًا أو يتغير بأي شكل من الأشكال.

فقدان الوزن غير المبرر

تُعدّ التغيرات الطفيفة في الوزن مع مرور الوقت أمراً طبيعياً تماماً ولكن إذا لاحظت أنت أو غيرك فقداناً ملحوظاً في الوزن دون قصد، فأخبر طبيبك.

النحافة

وجود كتلة أو تورم غير طبيعي في أي مكان

يجب التعامل بجدية مع أي كتل أو تورم مستمر في أي جزء من الجسم. يشمل ذلك أي كتل في الرقبة، أو الإبط، أو البطن، أو الفخذ، أو الصدر، أو الثدي، أو الخصية واستشر طبيبك إذا لاحظت هذه الأعراض بسرعة.

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