أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

بعيدا عن أجواء الملاعب والمنافسات، يحرص محمد صلاح من وقت لآخر على مشاركة جمهوره جانبا من حياته العائلية، خاصة اللحظات التي تجمعه بزوجته وابنتيه مكة وكيان، لتتحول هذه الصور والمقاطع إلى حديث الجمهور ومحبيه.

ويظهر محمد صلاح في العديد من اللقطات العائلية برفقة ابنتيه، كان من أبرزها ظهوره معهما في ملعب أنفيلد خلال احتفالات ومناسبات مرتبطة بمسيرته مع ليفربول، إلى جانب صور ومقاطع أخرى من أوقات الإجازات واللحظات الخاصة بعيدا عن كرة القدم.

كما شارك صلاح في مايو 2026 مقطعا ظهر خلاله مع ابنته الصغرى كيان، في لحظة عائلية لاقت تفاعلا واسعا من متابعيه، خاصة مع حرصه على إبقاء جانب كبير من حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء.

وظهرت مكة وكيان أيضا في عدد من المناسبات العائلية، من بينها صور احتفالات الأعياد، فيما أصبحت مكة تحديدا مألوفة لدى جماهير ليفربول بعدما ظهرت مع والدها في أكثر من مناسبة داخل أنفيلد.

ويعرف عن محمد صلاح ارتباطه الشديد بعائلته، إذ تزوج من ماجي عام 2013، ورزقا بابنتهما الكبرى مكة عام 2014، ثم ابنتهما كيان عام 2020.

وبين صور الإجازات، واحتفالات البطولات، واللقطات العفوية مع ابنتيه، يظل محمد صلاح حريصا على الظهور كـ«أبو البنات» الذي يشاركهن لحظاتهن الخاصة، بعيدا عن الصورة المعتادة لنجم كرة القدم داخل الملعب.