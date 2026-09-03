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بتمنى من ربنا الشفاء.. راندا البحيري تثير قلق جمهورها بصورة من المستشفى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بتمنى من ربنا الشفاء.. راندا البحيري تثير قلق جمهورها بصورة من المستشفى

راندا البحيري
راندا البحيري
سارة عبد الله

كشفت الفنانة راندا البحيرى عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وكتبت راندا البحيرى عبر حسابها على فيسبوك: «بشكر الدكاتره المصريين اللى مشرفيننا فى العالم كله دكتور محمد نبيل فريد ودكتور احمد عاصم ودكتور التخدير وطاقم التخدير وطاقم الممرضين والممرضات ودكاترة التحليل».

وأضافت:«يارب يارب يارب فى الثلث الأخير من الليل تدعولى انى اخلص العمليات دى على خير وانى معملش عمليات تانيه. بتمنى من ربنا الشفاء وشكر كبير لدكتور اشرف ذكى ونقابة المهن التمثيليه لاهتمامهم الكبير جدا بحالتى الصحية».

وكانت قد تراجعت الفنانة راندا البحيري عن انتقادها للفنان أمير كرارة بشأن تصريحات سابقة متعلقة بالفنانة الراحلة سهام جلال، بعدما اطلعت على الرسائل المتبادلة بينهما وتأكدت من صحة روايته للأحداث.

وأوضحت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، أنها حذفت المنشور الذي هاجمت فيه أمير كرارة، بعد أن تبين لها أن سهام جلال تواصلت معه بالفعل في وقت سابق طلبًا للعمل معه. 

وكتبت: “أنا مسحت البوست اللي قولت فيه إن سهام طلبت من أمير شغل، لأن بالفعل شوفت بعيني حالًا رسايل سهام وأمير كرارة لبعض، وبالفعل مكانتش تعرف نمرته، ومكانش فيه بينهم أي تاريخ من الرسايل إلا بعد حلقة ياسمين عز”.

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