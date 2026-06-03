بعد الاطلاع على الرسائل.. راندا البحيري تعتذر ضمنيًا لأمير كرارة

تراجعت الفنانة راندا البحيري عن انتقادها للفنان أمير كرارة بشأن تصريحات سابقة متعلقة بالفنانة الراحلة سهام جلال، بعدما اطلعت على الرسائل المتبادلة بينهما وتأكدت من صحة روايته للأحداث.

وأوضحت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، أنها حذفت المنشور الذي هاجمت فيه أمير كرارة، بعد أن تبين لها أن سهام جلال تواصلت معه بالفعل في وقت سابق طلبًا للعمل معه.





وكتبت: “أنا مسحت البوست اللي قولت فيه إن سهام طلبت من أمير شغل، لأن بالفعل شوفت بعيني حالًا رسايل سهام وأمير كرارة لبعض، وبالفعل مكانتش تعرف نمرته، ومكانش فيه بينهم أي تاريخ من الرسايل إلا بعد حلقة ياسمين عز”.





وأكدت راندا أن ما اطلعت عليه من رسائل دفعها إلى تصحيح موقفها وكشف الحقيقة كاملة أمام الجمهور



شنت الفنانة راندا البحيرى، هجوما علي الفنان أمير كرارة، بعد تصريحاته بشأن الراحلة سهام جلال ، والذى قال فيها: إنها لم تتواصل معه من قبل عن أى عمل فنى.

وكتبت راندا ، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك: طالع دلوقتى يقول أصلها اتصلت على نمرة غلط، ودى مش نمرتى ياريتك ما رديت ولا اتكلمت مع أنها فى البرنامج، قدامنا كلنا قالت رد عليَ وقالها عينيا يا سوسو، وقالت بعدها بطل يرد على التليفون خالص».

وكشف مصدر مقرب من الفنان أمير كرارة ، تفاصيل أزمة سوء التفاهم التي جمعته بالفنانة الراحلة سهام جلال، مؤكدًا أن الواقعة كانت نتيجة خطأ غير مقصود في التواصل بين الطرفين.



وأوضح المصدر، أن سهام جلال كانت تحاول التواصل مع أمير كرارة عبر رقم هاتف غير صحيح، الأمر الذي حال دون وصول اتصالاتها إليه، بينما لم يكن الفنان على علم بمحاولاتها للتواصل معه.

وأضاف أن أمير كرارة اكتشف الأمر بعد مشاهدة الحلقة التي تحدثت خلالها سهام جلال عن تجاهله لها وعدم رده على اتصالاتها.

وخلال الحديث تبين أن رقم هاتف أمير كرارة لم يكن مسجلًا لديها بشكل صحيح من الأساس، وهو ما كشف حقيقة الموقف وأزال أسباب الخلاف وسوء التفاهم بين الطرفين، لتنتهي الأزمة بشكل ودي في ذلك الوقت.

وتوفيت الفنانة سهام جلال ، بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.