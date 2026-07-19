بيلّم خردة عشان ولاده | إهانة عامل بسيط في بورسعيد يثير الجدل عبر مواقع التواصل .. تفاصيل

أثار مقطع فيديو متداول لعامل بسيط يجمع الخردة من أحد الطرق، حالة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمه مصوره بسرقة مخلفات الطريق.

وقد كشفت زوجته تفاصيل الواقعة ، مؤكدة أن زوجها يعمل من أجل إعالة طفليه، وأنه لم يرتكب أي جريمة.

وأضافت زوجة العامل في تصريحات صحفية: "جوزي نزل يلم خردة وبلاستيك علشان يصرف على عياله ويعرف يقدملهم على المدرسة، وكان ماشي في طريق بلدنا، مش في مكان غريب، ومعرفش الشخص اللي صور الفيديو واتهمه بالسرقة ليه عمل كده".

وقد أثارت القصة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو.