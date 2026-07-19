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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يلا ساحل.. تامر عاشور يحيي حفلًا في أرينا العلمين الجديدة 21 أغسطس

بوستر حفل تامر عاشور
بوستر حفل تامر عاشور
سعيد فراج

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 21 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «يلا ساحل» الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ويشارك تامر عاشور حفل «يلا الساحل» الفنانة اللبنانية إليسا، وتتوافر تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني عبر منصة Tellr الإلكترونية التي تتوافر عليها جميع فعاليات المهرجان. 

ألبوم تامر عاشور

وكشف تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الألبوم سيُطرح يوم 20 يوليو الجاري، ويضم 12 أغنية متنوعة، قائلًا: «حبايبنا الغاليين.. ألبوم مراية الحب، 20 يوليو، الألبوم 12 أغنية هينزلوا كلهم مرة واحدة.. دعواتكم».

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.

تامر عاشور ألبوم تامر عاشور الفنان تامر عاشور يلا ساحل العلمين الجديدة

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