أشد أيام يوليو ..الأرصاد تحذر من الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، و ارتفاع نسبة الرطوبة لتبدأ موجة حارة من اليوم 19 يوليو يوليو حتى الجمعة 24 يوليو 2026،

وأكدت الأرصاد أن الطقس اليوم شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر حيث تصل الى 44 فى الصعيد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدى إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة فى الظل، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة فى محافظات جنوب الصعيد التى تسجل أعلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة اعتبارا من السبت المقبل، ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يكون الانخفاض غير محسوس.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الجديدة 38 24

6 اكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 24

وادى النطرون 37 24

كفر الشيخ 34 25

بلطيم 34 25

المنصورة 37 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 24

كاترين 33 20

الطور 38 26

طابا 37 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 23

السلوم 34 22

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 29

حلايب 36 29

أبو رماد 37 28

مرسى حميرة 39 28

أبرق 39 29

جبل علبة 37 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28