1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً مع مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد، بقيمة تراوحت بين 20 و30 جنيهاً للجرام، ليواصل المعدن الأصفر موجة الصعود التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري، مدعوماً بارتفاع سعر الدولار واستمرار التذبذب في البورصة العالمية.

يأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب مع استمرار تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على حركة أسعار السلع والخدمات.





ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يوليو 2026، مع رصد شامل لأهم التحركات التي تشهدها السوق المحلية والعالمية، وأبرز التوقعات المستقبلية للمعدن الأصفر في ظل المتغيرات الراهنة.

قفزة في أسعار الذهب في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً وتداولاً في السوق ، اليوم سعر بيع بلغ 5865 جنيهاً، مقارنة بـ 5840 جنيهاً في بداية التعاملات الصباحية، بزيادة قدرها 25 جنيهاً.

أما سعر الشراء لعيار 21 فقد سجل نحو 5815 جنيهاً للجرام، وهو ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بين البيع والشراء التي تميز سوق الذهب.

زيادة 1720 جنيهاً

وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 215 جنيهاً، فيما ارتفع الجنيه الذهب بما يعادل 1720 جنيهاً، مما يعكس مسيرة الصعود المستمرة التي يشهدها سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة.



أسعار الذهب في مصر اليوم بالأعيرة المختلفة

- سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعراً والأقل تداولاً نظراً لارتفاع ثمنه مقارنة ببقية الأعيرة، نحو 6705 جنيهات، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 6645 جنيهاً.

ويستخدم هذا العيار بشكل أساسي في السبائك الاستثمارية والقطع الكبيرة، حيث يكون الطلب عليه من قبل المستثمرين والمتعاملين في البورصة أكثر منه من قبل المواطنين العاديين.

- سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً 5865 جنيهاً، ووصل سعر الشراء إلى 5815 جنيهاً.

ويعتبر هذا العيار هو الأكثر طلباً في السوق ، حيث تستخدمه معظم محلات الصاغة في تصنيع المشغولات الذهبية والحلي والمجوهرات، كما أنه الأكثر تداولاً بين المواطنين سواء للشراء أو البيع.

- سعر الذهب عيار 18

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5025 جنيهاً، فيما وصل سعر الشراء إلى 5985 جنيهاً.

ويعد هذا العيار من الأعيرة المفضلة لدى فئة معينة من المستهلكين الذين يبحثون عن قطع ذهبية بأسعار أقل نسبياً مع الحفاظ على الجودة والمتانة.

- سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 3910 جنيهات، بينما سجل سعر الشراء 3775 جنيهاً.

وهذا العيار الأقل نقاءً والأكثر استخداماً في الصناعات التي تتطلب صلابة أعلى للمعدن، كما أنه الأقل سعراً بين الأعيرة المتداولة.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 46,920 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء 46,520 جنيهاً.

ويعد الجنيه الذهب وحدة قياسية مهمة في السوق، حيث يستخدمه الكثيرون كوعاء ادخاري بديل عن العملات الورقية، خاصة في أوقات التضخم وتراجع قيمة العملة.



- سعر الأوقية والارتباط بالبورصة العالمية

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208,480 جنيهاً، ووصل سعر الشراء إلى 206,705 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي، تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4,110.7 دولاراً، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة جراء التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات الكبرى.

الدولار والارتباط الوثيق بأسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر دولار الصاغة اليوم ليصل إلى 51.84 جنيهاً، مقابل 51.13 جنيهاً السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، مما شكل ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب في مصر، حيث يرتبط المعدن الأصفر في السوق المحلية ارتباطاً وثيقاً بتحركات سعر الصرف في السوق الموازية.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصة العالمية وسعر صرف العملات، حيث يتم تسعير الذهب في مصر بناءً على معادلة تجمع بين سعر الأونصة عالمياً مضروبة في سعر الدولار، إضافة إلى هامش ربح المصنعية والتجار، مما يجعل أسعار الذهب في مصر عرضة للتغيرات اللحظية طوال اليوم.

العوامل المؤثرة على حركة الذهب في مصر والعالم

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب في مصر عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، وقد تشهد السوق ارتفاعاً إضافياً إذا استمرت الضغوط على الجنيه المصري أو إذا صعدت الأونصة عالمياً بشكل حاد.

وعلى الصعيد العالمي، تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، منها:

التوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مما يدعم أسعار المعدن الأصفر ويرفعها إلى مستويات قياسية، خاصة مع تصاعد الصراعات في أكثر من منطقة حول العالم.

قرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث يراهن السوق على احتمالية رفع أو خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على حركة الذهب لأنه لا يدر عائداً، فارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

قوة الدولار الأمريكي، حيث تتحرك أسعار الذهب عادة عكس العملة الخضراء، فكلما انخفض الدولار زاد الإقبال على الذهب كبديل استثماري.

معدلات التضخم العالمية، حيث يعد الذهب أداة التحوط التقليدية ضد التضخم، وفي أوقات ارتفاع الأسعار عالمياً يزداد الطلب على المعدن النفيس.

توقعات المحللين لأسعار الذهب في الفترة المقبلة

كشف مجلس الذهب العالمي عن رؤية جديدة لمستقبل المعدن النفيس حتى نهاية عام 2026، متضمناً لأول مرة مستهدفاً سعرياً مباشراً للذهب، مشيراً إلى أن الأسعار مرشحة للتحرك بالقرب من مستوى 4100 دولار للأوقية حتى نهاية العام، مستنداً في ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والتغيرات المرتقبة في أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من قبل البنوك المركزية حول العالم على تعزيز احتياطياتها من الذهب.

وسيظل الذهب يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مما يجعله خياراً مثالياً للتحوط وحماية المدخرات من التآكل، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات المالية الكبرى.