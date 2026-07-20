روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون كان "إيجابياً للغاية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما العبور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، في حادثة تزيد من حدة التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وقال الحرس الثوري في بيان: "في أواخر الليلة الماضية، انفجرت ناقلتا نفط مخالفتان أثناء محاولتهما الدخول والخروج عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز وتوقفتا عن الحركة".

وأضاف البيان: "طالما استمرت أعمال الولايات المتحدة العدائية في المنطقة، فإن هذا الممر لن يكون آمناً لعبور حتى الأسمدة الكيميائية أو قطرة واحدة من النفط والغاز".