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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

ينشر صدى البلد أسماء المتوفين والمصابين فى حادث الطريق الحر بنها – شبرا الخيمة حيث اصطدم سيارتان ببعضهما ما أسفر عن سقوط إحداهما من الطريق الحر للأسفل .


 المتوفون هم : سيف خالد يوسف 19 سنة، ومحمد محمود عبد القوي، ورائد الشحات التهامي، 42 سنة، ومحمود أحمد محمود عبد المعطي، 29 سنة .


و المصابون هم : رضا أحمد ماهر، 45 سنة، وياسر محمدي أحمد، 30 سنة، فادي عزيز فهمي، 45 سنة، أسامة محمد محمدي، 40 سنة، نيفين فياض حمدي، 13 سنة، وعلى محمد علي، 19 سنة، نادية عبد الشافي سمير، 20 سنة، عادل عبد الله السيد، 63 سنة، أحمد محمد عادل، 23 سنة، ومحمود علاء منصور، 26 سنة، ومحمد وائل أمين، 19 سنة، ومجدي عبد الفتاح محمد، 40 سنة، ومجهول الاسم والعنوان، ومحمد علي محمد، 26 سنة، محمد عادل عبد المنعم، 38 سنة، وألاء جودة السيد، 18 سنة، وأحمد سعيد عبد الباقي، 40 سنة، محمد عبد المنعم عبد المجيد، 40 سنة، أحمد حامد محمود، 51 سنة، محمد عربي محمد، 36 ، وأحمد سعيد علي 40 سنة.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ومن المعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين مينى باص وميكروباص وسقوط الميكروباص من أعلى الطريق الحر ما أسفر عن مصرع شخصين فى مكان الحادث وشخصين آخرين فور وصولهما لمستشفى قليوب وأصيب 21 آخرون من الركاب كانوا فى طريقهم للقاهرة وتم نقلهم جميعا للمستشفيات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


انتقلت الأجهزة المعنية لرفع آثار الحادث وذلك عقب الانتهاء من نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.


ودفعت الجهات المختصة بالأوناش والمعدات اللازمة لرفع السيارة الميكروباص التي سقطت من أعلى الطريق، وإزالة آثار الحادث، فيما تولت قوات الإدارة العامة للمرور تنظيم الحركة المرورية وإعادة تسييرها، لتعود إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال الرفع.

القليوبية محافظة القليوبية حادث تصادم طريق بنها شبرا الحر مديرية أمن القليوبية

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