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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

نادى الزمالك
نادى الزمالك
يسري غازي

شهدت الآونة الأخيرة دخول 3 لاعبين من فريق الزمالك فى أزمات وصلت رحاها إلى أقسام الشرطة.

البداية جاءت من الفلسطيني عدى الدباغ مهاجم الفارس الأبيض الذى تعرض إلى حادث تهشمت على إثره سيارة سبق وأن قام بإستئجارها ودخل فى صراع قانونى مع المالك على سداد قيمتها.

ومرورا بـ أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء الذى تمت إحالته إلى المحكامة الجنائية على خلفية اتهامات بالنصب على أحد المواطنين فى شراء سيارة.

ووصولا إلى المهدي سليمان الذى دخل فى صراع مع أحد الأندية فى حلوان وتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة على أن تباشر النيابة العامة التحقيق فى الأمر.

عدي الدباغ 

تعرض اللاعب الفلسطينى الدولى عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول الكروى نادي الزمالك، لحادث سير بالسيارة أدى إلى تحطمها.

وقام مهاجم الزمالك بتأجير سيارة مرسيدس من معرض سيارات بالقاهرة وسافر بها للساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف.

وخلال قيادته للسيارة تعرض لحادث أدى لتلفيات كبيرة بها وطلب صاحب المعرض الحصول على ثمنها.

وحرر صاحب المعرض محضرا ضد مهاجم الزمالك وأقر اللاعب بمسئوليته وسدد جزء من ثمن السيارة بلغ 700 ألف جنيه.

وطالب صاحب المعرض بباقى ثمن السيارة واللاعب لا يرد على اتصالاته الهاتفية ما أدي إلى لجوئه مجددا للقانون للحصول على باقى ثمن السيارة.

أحمد فتوح

قررت الجهات المعنية إحالة أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه ببيع سيارة بنتلي إلى تاجر سيارات، رغم وجود موانع قانونية حالت دون نقل ملكيتها، وذلك عقب البلاغ الذي تقدم به المشتري.

وجاء فى البلاغ المقدم ضد فتوح  أنه اتفق على شراء السيارة مقابل 7 ملايين و500 ألف جنيه، وسدد 6 ملايين جنيه مقدمًا، على أن يسدد المبلغ المتبقي، وقدره مليون و500 ألف جنيه، عقب استكمال إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

وفوجئ المشتري بعدم إمكانية نقل ملكية السيارة، بعدما تبين وجود مديونيات وغرامات وأقساط مستحقة عليها تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وهو ما حال دون إتمام إجراءات التسجيل.

رد أحمد فتوح 

طمأن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، جمهوره على حالته، بعد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إحالته إلى المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بشراء سيارة.

ونشر أحمد فتوح، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة له، وعلق عليها قائلًا: “يا جماعة أنا كويس”، في أول ظهور له عقب تطورات القضية.  

المهدي سليمان 

حرر مؤخرا المهدي سليمان حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك محضرا ضد إدارة أحد الأندية في حلوان. 

جاء النزاع بين حارس الزمالك ومسئولى أحد الأندية فى حلوان بسبب انقطاع الكهرباء عن مجمعه الإستثماري. 

حارس الزمالك استأجر مساحة ضخمة من أجل تأسيس ملاعب رياضية متكاملة بعقد 9 سنوات نظير 100 ألف جنية سنويا.

إدارة النادي فى حلوان بررت قطع التيار الكهربائي بداعى ترشيد الإستهلاك فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات فى الصراع القانونى بين الطرفين.

الزمالك عدى الدباغ أحمد فتوح المهدي سليمان قسم الشرطة

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