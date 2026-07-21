دراسة : تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الكهربائية بألمانيا خلال 5 سنوات

كشفت دراسة حديثة أن السيارات الكهربائية في ألمانيا أصبحت أكثر تنافسية من حيث الأسعار مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، بعد انخفاض تكلفتها بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها معهد فراونهوفر لأبحاث النظم والابتكار بالتعاون مع المجلس الدولي للنقل النظيف، أن الأسعار الحقيقية للسيارات الكهربائية، بعد احتساب معدلات التضخم، تراجعت بنحو 18% خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، في المقابل ارتفعت أسعار السيارات التقليدية بنسبة 2%، ما عزز من جدوى اقتناء السيارات الكهربائية من الناحية الاقتصادية.

وأشار بيتر موك، ممثل المجلس الدولي للنقل النظيف، إلى أن الطرازات الكهربائية الحديثة لا تقدم أسعار أقل فحسب، بل توفر أيضا مدى قيادة أطول وأداء أفضل مقارنة بالموديلات السابقة، وهو ما يعكس التطور المستمر في هذه الفئة من المركبات.

واعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 100 ألف سجل من قاعدة بيانات نادي السيارات الألماني (ADAC)، مع مقارنة السيارات المتشابهة في الفئة والمواصفات عبر السنوات المختلفة، لتجنب التأثير الناتج عن دخول طرازات جديدة وفئات أعلى سعرا إلى سوق السيارات الكهربائية.

وأكد البروفيسور باتريك بلوتس، الباحث بمعهد فراونهوفر، أن الاعتماد على متوسط الأسعار فقط قد يؤدي إلى نتائج مضللة، لأن سوق السيارات الكهربائية شهد توسع كبير خلال السنوات الأخيرة، لذلك ركزت الدراسة على مقارنة الطرازات المتقاربة لضمان دقة النتائج.

وأظهرت الدراسة أن الأسعار الاسمية للسيارات الكهربائية ظلت مستقرة إلى حد كبير، بينما واصلت أسعار السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي الارتفاع، ومع احتساب التضخم أصبحت الفجوة السعرية أكثر وضوح لصالح السيارات الكهربائية.

ويرى الباحثون أن أسعار السيارات الكهربائية مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تراجع تكلفة البطاريات وزيادة الإنتاج، إلى جانب الضغوط التي تواجهها الشركات المصنعة للامتثال لمعايير الانبعاثات الأوروبية.

وتتوقع الدراسة أن تصل أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا إلى مستوى مماثل لأسعار السيارات التقليدية بحلول عام 2030، وهو ما سيجعل تكلفة تشغيلها واستخدامها أقل بشكل واضح، وقد يدفع حصتها السوقية إلى نحو 50%، استناد إلى تجارب أسواق أخرى.

ولفت معدو الدراسة إلى أن النتائج استندت إلى الأسعار الرسمية المعلنة للطرازات، وليس إلى أسعار البيع الفعلية، مؤكدين أن زيادة الخصومات المقدمة على السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة تعزز من جاذبيتها وتدعم الاتجاه نحو انتشارها بشكل أكبر.