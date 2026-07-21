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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة انخفاض نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء بشأنها تزعم تراجع عدد الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026  ، وانخفاض نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2026 .

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن  تراجع عدد الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026  ، وانخفاض نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2026 .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة المتداولة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 ، نافية إعلان أي تفاصيل رسمية عنها حتى الآن .

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. آخر أخبار التصحيح 

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. علم موقع صدى البلد ، انه في إطار إستعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان ظهورها خلال أيام ، انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تصحيح البابل شيت الخاص بـ امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2026 ، وامتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، وامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026  ، وتم الإنتهاء  أيضا من تصحيح الأسئلة المقالية في جميع امتحانات الثانوية العامة 2026 بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026

وكشفت المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها في كنترولات الثانوية العامة 2026 حتى الآن ، عن ارتفاع نسب النجاح  وحصول عدد كبير من الطلاب علي الدرجات النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2026

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك بشأن مؤشرات مقلقة عن نتيجة الثانوية العامة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لم نعلن حتى الآن أي أخبار تخص مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس  ، وكل ما يتم تداوله أخبار غير رسمية لا علاقة لوزارة التربية والتعليم ولا لكنترولات الثانوية العامة بها

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حقيقة تراجع عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في الكيمياء

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشأن تراجع إعداد الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 في نتيجة الثانوية العامة 2026

وحذر المصدر من الإنسياق وراء أي أخبار يتم تداولها خارج بيانات وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 ، ومؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 ، محذرا من وجود أخبار غير دقيقة هدفها إثارة الجدل والقلق بين طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع انتظار إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. متى ستظهر ؟

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، لم تفصح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ محدد بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، بحسب ما أعلنته المصادر لموقع صدى البلد ، من المخطط أن يتم إعلانها نهاية شهر يوليو الجاري أو أول أغسطس على أقصى تقدير 

موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات ، الدخول الآن على موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
نتيجة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة التربية والتعليم

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