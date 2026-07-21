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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استئصال أورام معقدة.. فريق طبى بمستشفى دراو المركزي ينجح في إنقاذ حياة مريضة

جهود متنوعة
جهود متنوعة

نجح الفريق الطبي بمستشفى دراو المركزي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 38 عاما ، بعد إجراء جراحة دقيقة لاستئصال أورام معقدة بالحوض والرحم، مع الحفاظ على الرحم والأمعاء دون حدوث أي مضاعفات، في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة في المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من ورم ليفي بالرحم، إلى جانب وجود ورم كبير بالحوض ملاصق للأمعاء، وهو ما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا نظرًا لتعقيد الحالة ودقة موقع الورم.

وأضاف، أن الفريق الطبي نجح في استئصال جميع الأورام بصورة كاملة، مع الحفاظ على الرحم والأمعاء، بفضل التكامل بين تخصصي النساء والتوليد والجراحة العامة، لتكلل الجراحة بالنجاح وتستقر الحالة الصحية للمريضة عقب التدخل الجراحي.

تكامل التخصصات يعكس تطور الخدمات الطبية

فريق طبى

وأكد رئيس قطاع إقليم الصعيد أن نجاح الفريق الطبي بمستشفى دراو المركزي في التعامل مع هذه الحالة الجراحية المعقدة يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات الهيئة بمحافظة أسوان، وقدرتها على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة من خلال تكامل مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستشفيات التابعة لها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب تنمية الكوادر البشرية والتوسع في توطين الخدمات الطبية المتخصصة داخل محافظة أسوان، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات علاجية متقدمة داخل محافظتهم وفق أعلى معايير الجودة.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدكتور مصطفى محمود إبراهيم، أستاذ مساعد واستشاري الجراحة العامة، والدكتور أحمد طنطاوي، مدرس واستشاري النساء والتوليد، والدكتور مصطفى عامر، طبيب مقيم الجراحة العامة، والدكتورة إيمان سلامة، طبيب مقيم النساء والتوليد، والدكتور محمد محرز، استشاري التخدير، والدكتور أحمد يوسف، أخصائي التخدير، وآية حسين إبراهيم، فني تخدير.

كما شارك فريق تمريض العمليات، والذي ضم الأستاذة زينب محمد سعيد، وصابرين حجاج، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أحمد أبو الوفا، مدير مستشفى دراو المركزي.

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