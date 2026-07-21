على متن يخت .. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد ، صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت عائشة بن أحمد علي متن يخت بإطلالة لافتة طبيعية بدون مكياج ، لتكشف عن جمالها الطبيعي.

وكشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس أصعب المشاهد التي جسدتها منذ بداية مشوارها الفني.

وقالت عائشة بن أحمد، في تصريح لموقع صدى البلد، إن مسلسل لعبة نيوتن، به مشهد صعب حينما اكتشفت خلال أحداث المسلسل أنها لن تُشفى من مرضها، وعلقت: «ده كان أصعب مشهد ليا لأن بابا في الوقت ده كان عيان برضو فتأثرت بالمشهد قوي».

أعمال عائشة بن أحمد

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، للفنان أحمد مكي.