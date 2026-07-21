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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصادر.. تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة| أسماء مفاجأة واستبعاد جريشة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
ياسمين تيسير

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كواليس اختيار رئيس لجنة الحكام القادم خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

قال المصدر ذاته أنه جرت مفاضلة بين عصام عبدالفتاح المسؤول عن لجنة الحكام فى الاتحاد السورى لكرة القدم حاليا والحكم السابق سمير عثمان لخلافة الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام السابق.

أضاف: عصام عبدالفتاح المشرف على لجنة الحكام بالاتحاد السورى لكرة القدم حاليا يقترب من رئاسة لجنة الحكام خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

تابع: اتحاد الكرة يتمسك باستمرار الثنائي وجيه أحمد نائبا والدكتور عزب حجاج سكرتير اللجنة لمعاونة عصام عبدالفتاح في لجنة الحكام.

واصل: من المقرر تواجد الثنائي تامر دري ومحمد أبو خاطر في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بجانب رئيس اللجنة عصام عبدالفتاح.

لفت إلي أن اتحاد الكرة لم يمانع استمرار الحكم السابق محمد الحنفي فى اللجنة الفنية.

أوضح المصدر أن اتحاد الكرة استقر على استبعاد  جهاد جريشة من لجنة الحكام القادمة بعد قرار الجبلاية بالإطاحة باللجنة السابقة التى تواجد بها جريشة.

اتحاد الكرة جريشه اوسكار

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