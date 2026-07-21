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جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026

جيمس جراي
جيمس جراي
محمد نبيل

يكرم مهرجان لوكارنو السينمائي المخرج الأمريكي جيمس جراي بجائزة "باردو الا كارييرا" (جائزة الإنجاز الفني)، التي تقدّمها هيئة السياحة في أسكونا-لوكارنو. 

وستمنح الجائزة في "بيازا غراندي" يوم 9 أغسطس 2026، يعقبها عرض لأحدث أفلامه "Paper Tiger".
 

منذ فوزه بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية عن فيلمه "Little Odessa" (1994) وهو في الخامسة والعشرين من عمره، بنى جيمس غراي مسيرة فنية متفرّدة، تنهل بواقعية لاذعة من نشأته في الجالية اليهودية الروسية بنيويورك. 

رسّخت أفلام مثل "The Yards" (2000)، و"We Own the Night" (2007)، و"Two Lovers" (2008)، و"The Immigrant" (2013) مكانة غراي كأحد أكثر الأصوات تميزًا في السينما الأمريكية، فهو مخرج يعنى بعوالم الجريمة السفلية بدقة متناهية، بقدر عنايته برسم لوحات عائلية دقيقة، غالبًا ما تدور في حي برايتون بيتش الذي نشأ فيه، متأثرًا بحوار مستمر مع سينما المؤلف الأمريكية والأوروبية الكلاسيكية.

 

ومع ترسّخ مكانته في الصفوف الأولى للمخرجين في الولايات المتحدة، توسّعت استكشافات غراي لوعد الحلم الأمريكي المراوغ خلال العقد الماضي لتشمل موضوعات أكثر تنوعًا: الاستكشاف الاستعماري، والسفر إلى الفضاء، والتحيز العنصري، وهو ما أعاد تشكيل الفهم الشائع لأعماله مع بقائه وفيًا لبصمته الخاصة، كما في "The Lost City of Z" (2016) مع تشارلي هونام وروبرت باتينسون، و"Ad Astra" (2019) مع براد بيت، و"Armageddon Time" (2022) مع أنتوني هوبكنز.
 

ومع فيلمه الجديد "Paper Tiger"، الذي عُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بمهرجان كان هذا العام وسيفتتح مهرجان نيويورك السينمائي 2026، يعود جراي إلى أجواء نيويورك التي طبعت أعماله الأولى، وإلى ثمانينيات طفولته، متتبعًا شقيقين تدفعهما آمالهما في حياة أفضل إلى دائرة المافيا الروسية. ومعروفٌ عن غراي براعته في استخلاص أداء استثنائي من نجوم أفلامه، وقد قدّم في هذا العمل أحد أفضل أداءات آدم درايفر وسكارليت جوهانسون ومايلز تيلر، في عمل بديع يُتوّج مسيرته الفنية الطويلة. 

وتعاون غراي مجددًا مع فريقه المعتاد، ومنهم مدير التصوير خواكين باكا-آساي، والموسيقار كريستوفر سبيلمان، ومصمم الإنتاج هابي ماسي، ومديرة اختيار الممثلين دوغلاس آيبل، والمونتير سكوت موريس، ومصممة الأزياء إيمي روث. ويشارك في إنتاج الفيلم إلى جانب غراي كلٌ من رودريغو تيكسيرا، وأنتوني كاتاغاس، ورافائيلا ليوني، وأندريا ليوني، وماركو بيريغو، وغاري فاركاس، وليوناردو ماريا ديل فيكيو، وكارلو سالم، وأندريا بوكو.

جيمس جراي المخرج جيمس جراي أفلام جيمس جراي

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