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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول ياسمين عبد العزيز العرض الخاص لفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»

فيلم خلي بالك من نفسك
فيلم خلي بالك من نفسك
قاسم

شهد العرض الخاص لفيلم «خلي بالك من نفسك»  استقبال كبير للنجمة ياسمين عبد العزيز التي تعود للسينما بعد غياب أمام النجم أحمد السقا.

ويُعد العرض الخاص أول لقاء يجمع أبطال الفيلم مع الجمهور  ووسائل الإعلام في مصر  قبل طرحه رسميًا في دور السينما، وسط توقعات بأن يشهد الحدث حضورًا واسعًا وعددًا من المفاجآت على السجادة الحمراء.
 

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.
 

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.
 

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.

فيلم خلي بالك من نفسك عرض فيلم خلي بالك من نفسك السقا

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