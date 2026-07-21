وزير الري : السد العالي الركيزة الأساسية للأمن المائي .. ويؤمّن احتياجات مصر لسنوات مقبلة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تتابع عن كثب توقعات هطول الأمطار على دول حوض النيل خلال الفترة من 21 إلى 28 يوليو الجاري، في إطار الرصد المستمر لمؤشرات إيراد النهر والاستعداد لإدارة الموارد المائية بكفاءة.

وقال هاني سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية ام بي سي مصر، أن السد العالي يمثل الركيزة الأساسية للأمن المائي في مصر، وأنه قادر على تأمين الاحتياجات المائية للبلاد لعدد من السنوات المقبلة، بما يوفر مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات الهيدرولوجية.

تلبية مختلف الاحتياجات المائية بكفاءة

وأشار سويلم إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة الضغوط على شبكة الترع ونهر النيل، نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك المياه، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للمنظومة المائية لضمان تلبية مختلف الاحتياجات المائية بكفاءة.