طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر مساء تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعافي أسعار المعدن النفيس عالمياً، بينما حد التراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه من وتيرة الصعود.

وصعد سعر الذهب مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 47.160 ألف جنيه

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4084 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5053 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5895 جنيها بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6737 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 47.160 ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.