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بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

ارتفع سعر الذهب بعد أنباء الوصول لاتفاق بشأن الحرب الإيرانية الأمريكية، ووصل عالميا الي مستوى  4343 دولار في الأوقية 

واستقر سعر الذهب في مصر بعد الارتفاع الأخير مدعوما بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4343 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5374 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6270 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7166 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، 50.160  جنيه

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اليوم بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب الدولار

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