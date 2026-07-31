هل تبدأ من 90%؟.. مؤشرات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026

تتجه أنظار آلاف طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأولياء الأمور إلى اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي، التي تستعد خلال الساعات المقبلة لحسم أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية ضمن تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2026-2027، وسط توقعات تشير إلى ارتفاع حدة المنافسة رغم خفض أعداد المقبولين مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تطبيق قرار خفض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان بنسبة تقارب 20%، في إطار خطة وزارة التعليم العالي لإعادة التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، وهو ما يجعل الحد الأدنى للقبول محل اهتمام واسع بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الطبية.







الحد الأدنى المتوقع لكليات طب الأسنان 2026

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026 لن يقل عن 92.8%، ليظل قريبًا جدًا من الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الطب البشري، مع احتمالية حدوث ارتفاع طفيف وفقًا لأعداد الطلاب وأسلوب تسجيل الرغبات والطاقة الاستيعابية للكليات.

ويرى متخصصون في شؤون التنسيق أن هذه النسبة تظل استرشادية حتى إعلان النتائج الرسمية، إلا أنها تعكس حجم المنافسة المرتقبة بين طلاب شعبة علمي علوم خلال المرحلة الأولى من التنسيق.

خفض أعداد المقبولين يغير خريطة التنسيق

يأتي تنسيق الجامعات هذا العام في ظل تنفيذ قرار بخفض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو القرار الذي يستهدف تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل زيادة أعداد خريجي القطاع الطبي خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الحدود الدنيا للقبول، مع استمرار الإقبال الكبير من الطلاب على الكليات الطبية باعتبارها من أكثر الكليات طلبًا كل عام.

قرار التكليف يغير رغبات الطلاب

تشير التوقعات أيضًا إلى أن قرار عدم تكليف جميع خريجي كليات طب الأسنان قد يؤثر على ترتيب رغبات الطلاب هذا العام، حيث يتوقع أن يمنح عدد أكبر من الطلاب الأولوية لكليات الطب البشري قبل اختيار طب الأسنان.

وخلال العامين الماضيين تساوى الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري مع كليات طب الأسنان، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح وجود فارق بسيط هذا العام، نتيجة التغيرات الجديدة في سياسات القبول والتكليف.



قراءة في شرائح المجاميع

تكشف بيانات شرائح المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة 2026 عن استمرار ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، وهو ما يعزز المنافسة على الأماكن المتاحة داخل الكليات الطبية.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 90% و100% بلغ 42 ألفًا و889 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب، مع استحواذ شعبة علمي علوم على النسبة الأكبر من هذه الشريحة.

كما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 87% و89.9% نحو 29 ألفًا و253 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي الحاصلين على مجاميع بين 87% و100% إلى 72 ألفًا و142 طالبًا وطالبة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار وجود قاعدة كبيرة من الطلاب القادرين على المنافسة على مقاعد كليات القمة.

أعداد الطلاب أصحاب المجاميع الأعلى

أوضحت بيانات المجموع التكراري أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع بين 95.3% و100% بلغ نحو 8500 طالب وطالبة، بينما ارتفع العدد إلى 19 ألفًا و400 طالب وطالبة للحاصلين على مجاميع بين 93.7% و100%.

وتعد هذه الشريحة الأكثر تنافسًا على مقاعد الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، وهو ما يجعل أي تغيير بسيط في أعداد المقبولين أو رغبات الطلاب مؤثرًا في الحدود الدنيا للقبول.

توزيع المجاميع بين الشرائح المختلفة

أظهرت المؤشرات أيضًا أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع بين 80% و70% بلغ 170 ألفًا و50 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الحاصلين على مجاميع بين 70% و60% نحو 200 ألف و563 طالبًا وطالبة.

كما وصل إجمالي الطلاب الحاصلين على مجاميع بين 80% و90% إلى 121 ألفًا و664 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المنافسة على الكليات والمعاهد المختلفة خلال مراحل التنسيق.

مؤشرات الطب البشري

في المقابل، تشير التوقعات الحالية إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية لن يقل عن 92.9%، مع احتمالية ارتفاعه وفقًا لأعداد الطلاب المقبولين التي ستحددها اللجنة العليا للتنسيق، إضافة إلى رغبات الطلاب عند تسجيل التنسيق الإلكتروني.

ويؤكد خبراء التنسيق أن الحد الأدنى النهائي يتحدد بعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى، حيث تؤثر رغبات الطلاب بشكل مباشر في الحدود الدنيا للقبول داخل الكليات الطبية.

عوامل تحسم التنسيق النهائي

يعتمد تنسيق الجامعات 2026 على مجموعة من العوامل الأساسية التي تحدد الحدود الدنيا للقبول، أبرزها:

عدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة.

الطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

نسب النجاح في الثانوية العامة.

أعداد الطلاب المقبولين بكل قطاع.

ترتيب رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أعداد المقبولين.

ولهذا تؤكد وزارة التعليم العالي أن جميع الأرقام المتداولة حاليًا تعد مؤشرات استرشادية فقط، بينما سيتم إعلان الحدود الدنيا الرسمية عقب انتهاء المرحلة الأولى واعتماد نتائج التنسيق.



ترقب واسع قبل إعلان المرحلة الأولى

ويواصل آلاف الطلاب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي، انتظارًا لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، والذي سيحدد بداية سباق تسجيل الرغبات للكليات الحكومية.

وتنصح الوزارة الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأرقام غير الرسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للتنسيق، باعتبارها المرجع الوحيد لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد خلال تنسيق الجامعات 2026.